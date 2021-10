Bodenseekreis vor 2 Stunden

Folgt dem Möchtegern-Sommer jetzt der Kracher-Herbst? So geht es nach dem sonnigen September weiter

So herbstlich sich der Sommer zeitweise zeigte, so sommerlich war dafür der Start in den Herbst in der Region. Der Regenschirm konnte jedenfalls beinahe den kompletten September über getrost zuhause gelassen werden. Und wie sieht es am zweiten Oktober-Wochenende aus?