Fördergelder in zweistelliger Millionenhöhe fließen in den Breitbandausbau in der Region. Das geht aus Pressemitteilungen über Bundes- und Landesentscheidungen hervor. So informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay über die erfolgreiche Bewerbung einiger Kommunen für das „Förderprogramm zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“.

Demnach erhalten Owingen, Heiligenberg, Eriskirch, Meckenbeuren, Langenargen, Deggenhausertal, Bermatingen, Oberteuringen, Neukirch und Markdorf insgesamt knapp 29 Millionen Euro Unterstützung vom Bundes zur Erschließung der sogenannten Weißen Flecken. Dazu zählen Adressen, die bisher mit weniger als 30 Mbit/Sekunde Downloadgeschwindigkeit versorgt sind. Die meisten der genannten Kommunen haben sich im Zweckverband Breitband Bodenseekreis zusammengeschlossen, um den Breitbandausbau zu fördern. Der Verband erhält laut Behörde Fördermittel in Höhe von 24 989 903 Euro vom Bund im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramms.

Der Verband hat Anfang Juli die Anträge für den Ausbau der sogenannten Grauen Flecken – Adressen mit maximal 100 Mbit/Sekunde Downloadgeschwindigkeit – im Verbandsgebiet mit einem Investitionsvolumen von knapp 50 Millionen Euro gestellt.

Nach Vorliegen der Zuwendungsbescheide des Bundes über 50 Prozent der Ausbaukosten kann nun die Ausschreibung der Bau- und Planungsleistungen vorbereitet werden, so das Landratsamt. Von der Förderung profitieren Owingen, Heiligenberg, Bermatingen, Oberteuringen, Markdorf, Meckenbeuren, Langenargen, Eriskirch und Neukirch. Das Land übernehme weitere 40 Prozent der Investitionen, den verbleibenden Eigenanteil trägt die jeweilige Gemeinde.

Graue Flecken

Die Summe, mit der der Verband vom Land für den Graue-Flecken-Ausbau rechnen kann, betrage 14 416 740 Euro. Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne): „Das ist sinnvoll investiert, denn schnelles Internet ist nach wie vor ein wesentlicher Faktor, der auf die Lebensqualität innerhalb der Region einzahlt.“ In den Graue-Flecken-Ausbau in Eriskirch, Langenargen, Meckenbeuren und Neukirch fließen laut Mitteilung 9 864 890 Euro. Für Heiligenberg und Owingen investiere das Land 4 551 850 Euro.

Aktuell werden im Bodenseekreis die Weißen Flecken ebenfalls unter Inanspruchnahme von Bundes- und Landesförderung ausgebaut. Damit erhalten alle Adressen, die bisher mit weniger als 30 Mbit/Sekunde Downloadgeschwindigkeit versorgt sind, bis Ende 2024 einen geförderten Hausanschluss, so das Landratsamt. Im Rahmen des Ausbaus der Grauen Flecken, also Adressen mit maximal 100 Mbit/Sekunde, sollen bis Mitte 2026 mehr als 2000 Adressen erschlossen werden.