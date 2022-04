Seit Kriegsbeginn haben sich (Stand: 13. April) insgesamt 1690 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet. In der Obhut des Landkreises – also in durch den Landkreis organisierten Unterkünften – leben laut Mitteilung des Landratsamts derzeit 254 Menschen. Für weitere 195 Geflüchtete stelle die Stadt Friedrichshafen aktuell eine Obhut bereit, die Stadt Überlingen beherberge 25 Betroffene.

Viele Unterkünfte fallen im Laufe des Monats weg

Bei rund 160 der Unterbringungen durch den Landkreis handelt es sich um temporär bereitgestellte Wohnungen und Unterkünfte, insbesondere in Ferienwohnanlagen und einer Jugendherberge. Die meisten dieser provisorischen Plätze fallen der Behörde zufolge im Laufe des Monats April weg, da diese bereits regulär gebucht und vermietet sind. Die Betroffenen müssten dann in andere Unterkünfte umziehen. „In aller Regel werden dies Notunterkünfte in Sporthallen sein, sofern die Betreffenden keine eigene Bleibe auf dem privaten Wohnungsmarkt finden“, heißt es weiter.

Bodenseekreis Vom Ferienhaus in die Turnhalle. Erste Geflüchtete müssen aus ihren Ferienwohnungen raus Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Hallen werden aktuell als Notunterkünfte genutzt

Aktuell sind im Bodenseekreis zwei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb. In Tettnang-Kau, wo Platz für bis zu 90 Menschen ist, sind laut Landratsamt aktuell 30 Plätze belegt. Die Festhalle Langenargen mit rund 80 Notplätzen beherberge im Moment neun Menschen.

In der Parksporthalle in Kressbronn sollen nach Ostern bis zu 70 Plätzen bereitstehen. Die Stadt Überlingen hat laut Mitteilung die alte Gymnasiums-Sporthalle als Notunterkunft ertüchtigt, um dort im Bedarfsfall bis zu 56 Personen unterbringen zu können.

Info-Telefone Das Info-Telefon „Ukraine-Flucht“ des Landratsamts ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, donnerstags bis 17 Uhr, unter Telefon 0 75 41/2 04 33 30 erreichbar. Bei Fragen zu Sozialleistungen, deren Beantragung und den behördlichen Leistungsbescheiden können sich Geflüchtete bei einem Servicetelefon des Amts für Migration und Integration melden. Dieses ist montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr sowie montags bis donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr, donnerstags bis 17 Uhr, unter Telefon 0 75 41/2 04 33 60 erreichbar. Info-Punkt im Landratsamt Das Amt für Migration und Integration des Bodenseekreises hat im Landratsamt einen Info-Punkt eingerichtet, an dem sich Geflüchtete aus der Ukraine behördlich registrieren lassen und Sozialleistungen beantragen können. Der Info-Punkt befindet sich im Hauptgebäude des Landratsamts in der Albrechtstraße 77 in Friedrichshafen zu finden und montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen und Wohnraumbörse im Internet Auf der Internetseite des Bodenseekreises sind Informationen für angekommene Geflüchtete sowie hilfsbereite Bürger zu finden: www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht . Hier gibt es auch Informationen zum Spendenkonto des Bodenseekreises. Das dort eingehende Geld soll dem Landratsamt zufolge für schnelle unbürokratische Hilfen, Härtefälle, zusätzliche Betreuungsangebote und gegebenenfalls Starthilfen verwendet werden. Um private Wohnraumangebote im Bodenseekreis schnell erreichbar zu machen, hat das Landratsamt eine zweisprachige Wohnraum-Börse eingerichtet, die hier direkt aufrufbar ist.

Sprachkurse in mehreren Gemeinden vorbereitet

Für insgesamt etwa 160 Personen bietet das Amt für Migration und Integration gemeinsam mit der Volkshochschule Bodenseekreis ab April und Mai acht niederschwellige Sprachkurse an, teilt das Landratsamt außerdem mit. Die mehrmonatigen Kurse finden demnach in mehreren Gemeinden des Landkreises statt und vermitteln sprachliche Grundkenntnisse und Orientierung zum Alltag und öffentlichen Leben in Deutschland.