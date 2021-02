Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte in der Nacht auf den 19. August vergangenen Jahres im Streit mit einer leeren Flasche bewaffnet und diese auf dem Kopf jenes Mannes zertrümmert hatte, mit dem er am Zeppelin-Denkmal im Uferpark in Friedrichshafen gemeinsam Wein getrunken hatte. Durch den Schlag hatte das Opfer zwei Platzwunden erlitten, die im Klinikum versorgt werden mussten.

Hintergrund des Streits lässt sich nicht mehr klären

Weshalb es zwischen den Männern zum Streit gekommen war, ließ sich am Montag nicht mehr klären. Es ging jedenfalls nicht um ein verliehenes T-Shirt, wie es der Angeklagte zuerst behauptete, oder darum, dass er vom Geschädigten auf eine Parkbank gedrückt und mit einem Gürtel gewürgt und geschlagen worden sei. Die Aussagen des Angeklagten, der mit Verspätung und ohne Verteidiger zur Verhandlung gekommen war, waren ohne Zusammenhang, hektisch und undeutlich, sodass Richter Oliver Kovatschevitsch ihn mehrfach bremsen und ermahnen musste.

Friedrichshafen/Tettnang Doppelter Freispruch: Schlägerei im Uferpark kann vor Gericht nicht aufgeklärt werden Das könnte Sie auch interessieren

„Der Angeklagte hat sich in der Opferrolle dargestellt“, sagte der Staatsanwalt, der den Aussagen des Opfers Glauben schenkte, zumal dieser Mann zur Tatzeit nur 0,4 Promille Alkohol im Blut hatte und sich daher gut an das Geschehen erinnern konnte. Seine Zeugenaussagen passen zudem zu den Aussagen der Polizistin, die als Erste am Tatort eingetroffen war. Eine junge Frau, die den blutenden Mann auf der Treppe am Zeppelin-Denkmal gefunden hatte, hatte die Polizei informiert. Die Verletzungen wiederum passen zu den blutigen Scherben und zum Schlag mit einer Flasche.

Zum Tatzeitpunkt auf Bewährung

Der 23-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft. Zum Tatzeitpunkt war er auf Bewährung in Freiheit. Er ist in der Vergangenheit mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung in Erscheinung getreten und war bereits in Jugendarrest.

Richter Kovatschevitsch fand nichts, was sich strafmildernd auf sein Urteil hätte auswirken können, erst recht keine günstige Sozialprognose. So kam er zu einem Urteil, das die Forderung der Staatsanwaltschaft sogar noch um vier Monate übertraf: zehn Monate Haft ohne Bewährung.