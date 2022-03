Jeder Fisch hat seine eigenen Probleme, auch mit dem Klima. Die Äsche lebt im Untersee und braucht kühles, sauerstoffreiches Wasser. Im heißen Sommer 2018 starb sie massenweise, an Hitzestress und dadurch begünstigten Krankheiten. Die Trüsche, auch Quappe genannt, kann sich nur bei Temperaturen zwischen null und vier Grad fortpflanzen. Das funktioniert im Bodensee nicht immer, aus anderen Gewässern ist sie bereits verschwunden. Selbst optimistische Klimaprognosen sagen voraus, dass sich der Lebensraum dieser Fische durch Gewässererwärmung und Niedrigwasser weiter verringern wird.

Eine Äsche (Archivbild). | Bild: Andreas Hartl/dpa

Wegschwimmen? Aus Teichen gibt es keinen Ausweg

Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, zählt Äschen und Quappen zu den Verlierern der Klimakrise, ebenso wie Seesaibling und Seeforelle. „Es gibt nur wenige Gewinner“, sagt Brinker. Das seien anspruchslose Generalisten wie das Rotauge oder der Flussbarsch. Die Forschungsstelle hat zum Weltwassertag eine Broschüre zur Zukunft der Fische in Baden-Württemberg aufgelegt. Die Analysen der Forscher zeigen, dass Fische jetzt schon stark beeinträchtigt sind.

Informationen zur Broschüre Die Broschüre „Auf schmalem Grad“ der Fischereiforschungsstelle Langenargen befasst sich mit Analysen, Vorhersagen und Handlungsmöglichkeiten zur Zukunft der Fische in Baden-Württemberg. Sie kostet 15 Euro und ist bei der Fischereiforschungsstelle zu bekommen: Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg, Argenweg 50/1, 88085 Langenargen, www.lazbw.de , E-Mail: poststelle-ffs@lazbw.bwl.de.

Fische haben keine Wahl. Als Wechselblüter entspricht ihre Körpertemperatur der Umgebung – wird die zu warm, können sie nichts dagegen tun. Wenn sie nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen haben, können sie häufig nicht wegschwimmen – aus Teichen gibt es keinen Ausweg. Fallen ihre Laichgewässer trocken, können sie sich nicht fortpflanzen. Doch genau das passiert vielen von ihnen gerade und es gibt wenig Aussicht auf Besserung.

Weshalb der Bodensee klimaresistenter als andere Gewässer ist

Der Bodensee sei deutlich klimaresistenter als andere Gewässer, sagt Brinker. Anders als kleine Fließgewässer trocknet er nicht aus und bietet dank seiner Tiefe eine gewisse Kältereserve. Doch durch die wärmeren Winter mischen sich die Wasserschichten nicht mehr so stark und damit gelangt weniger Sauerstoff in die tieferen Schichten. Statistiken zeigen, dass der See wärmer wird.

Das hat vielfältige Folgen für die einheimischen Fische. Forellen haben Probleme, Laichplätze zu finden. „Im Extremsommer 2018 litten Aale stark unter Schwächekrankheiten und starben in großen Mengen“, berichtet Brinker. Die Tiere waren in ihren angestammten Tiefen geblieben, statt in kühlere Wasserschichten auszuweichen.

Krankheiten treffen auf geschwächte Fische

Auch Fischkrankheiten breiten sich schneller aus, Brinker nennt als Beispiel die Nierenkrankheit PKD. In wärmerem Wasser vermehren sich Moostierchen, die die Sporen des Erregers weitergeben. Diese treffen auf Fische, die durch Hitze und Sauerstoffmangel geschwächt sind. „Bis vor ein paar Jahren kannten wir diese Krankheit am Bodensee gar nicht, jetzt ist sie auch hier weit verbreitet“, sagt Brinker.

Peter Hauk, Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz wünscht sich mehr Herz für Fische: „Ihr Problem ist, dass sie unter Wasser sind und folglich für die Menschen unsichtbar.“ | Bild: Corinna Raupach

Zur Vorstellung der Broschüre ist Peter Hauk, Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, an den Bodensee gekommen. „Wir haben in Baden-Württemberg einen großen Fischreichtum, hier leben 56 Fischarten, dazu drei Flusskrebs- und drei Neunaugenarten. Diesen Schatz der natürlichen Vielfalt gilt es zu erhalten“, sagt er. Allerdings gelten jetzt schon 70 Prozent der Arten gefährdet, acht sind vom Aussterben bedroht. „Ihr Problem ist, dass sie unter Wasser sind und folglich für die Menschen unsichtbar“, sagt er. Er wünsche sich mehr Herz für Fische – auch etwa, wenn es um die Jagd auf den Kormoran geht.

Mit Blick auf die Klimakrise warnt der Minister: „Es wird in den nächsten Jahren nicht besser. Es wird mehr Hitzeperioden und Dürren geben, aber auch mehr Starkregenereignisse.“ Jetzt gehe es darum, zum einen die Emissionen zu senken, um eine langfristige Veränderung zu erreichen. Zum anderen müsse die Umwelt so gestaltet werden, dass die Tiere eine Überlebensmöglichkeit haben.

Wie Fischen das Überleben einfacher gemacht werden kann

Die Fischereiforschungsstelle hat solche Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. „Wir haben beobachtet, dass naturnahe Gewässer viel klimaresistenter sind“, sagt Alexander Brinker. In Bächen und Flüssen mit viel Schatten, hoher Lebensraumvielfalt und vielen Vernetzungsmöglichkeiten sei das Überleben für Fische einfacher. Angesichts der zu erwartenden Extremwetterereignisse müsse zudem dafür gesorgt werden, dass Starkregen nicht abfließe, sondern im Gelände bleibe und das Grundwasser auffülle.

Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle, sagt: „Wir müssen Wasser nicht nur als Ressource, sondern als Lebensraum schützen.“ | Bild: Corinna Raupach

Die Forscher empfehlen daher, Gewässerrandstreifen und Rückhalteflächen anzulegen und Auenlandschaften zu pflanzen. Die Flussläufe sollten für Fische frei zu durchwandern sein, daher seien künstliche Staue zurückzubauen.

„Wir müssen Wasser nicht nur als Ressource, sondern als Lebensraum schützen“, sagt Brinker. Das Institut hat ein Temperaturmodul mit einer Art Ampelfunktion entwickelt: An vielen Stellen wird die Temperatur des Wassers regelmäßig gemessen und in Beziehung zu den Bedürfnissen der dort lebenden Fische gesetzt. In kritischen Situationen schlägt das Institut Notmaßnahmen vor wie künstliche Beschattung, Anbindung an kühlere Nebengewässer oder Belüftung von außen. Wenn es gar nicht anders gehe, müsse der Bestand geborgen werden.