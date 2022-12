Sind unsere Waldrappe wirklich blöd?

Einige Vögel aus der Überlinger Population schaffen es im Herbst erneut nicht über die Alpen. Eine Boulevardzeitung bescheinigt ihnen nun mangelnde Intelligenz. Was der Leiter des Vogelprojekts von dieser Schlagzeile hält und warum die Trödelei sich am Ende als riesiges Glück für die Vögel erwies.

Bild: Johannes Fritz

Stachelschwein auf Abwegen

Bei der Polizei gehen an einem November-Samstag Anrufe über die Sichtung eines ungewöhnlichen Tieres mit langen Stacheln ein. Die Polizei vermutet ein Stachelschwein aus dem Haustierhof in Überlingen-Bambergen. Es kommt immer mal wieder vor, dass aus dem Haustierhof Reutemühle Tiere entwischen. Für Aufsehen sorgte ein Nasenbär, der im September 2019 an der Überlinger Therme eingefangen wurde. Auch ein Stachelschwein war schon einmal ausgebüxt, was zu einem heldenhaften Einsatz des später als Tuner von Überlingen bekannt gewordenen Mateusz Ostrozny führte.

Bild: Timm Lechler

Theo, die Eigeltinger Riesen-Echse

Theo ist weg! Die 80 bis 90 Zentimeter lange Riesen-Echse aus Eigeltingen sorgt im Sommer für Wirbel. Die Familie, der das Tier gehört, bittet um Mithilfe bei der Suche. Nach vier Wochen findet die Geschichte ein gutes Ende: Theo taucht wieder auf.

Bild: Maurice Surmin

Der Rote Ibis und seine Freunde

Bei einem Sturm wird im Frühjahr im Zoo von Besançon in Frankreich eine Großvoliere beschädigt. Mehrere Vögel büxen aus, ein Roter Ibis fliegt bis an den Bodensee. Hier wird er mehrfach gesichtet. Insbesondere in Meersburg und am Ufer in Unteruhldingen sorgt der leuchtend rote Vogel rund um Ostern für Aufsehen. In den sozialen Medien wird ausführlich über das außergewöhnliche Tier und seine mögliche Herkunft diskutiert.

Bild: Sylvia Dierolf

Ein weiterer Vogel, ein Rosalöffler, steht einige Tage später plötzlich im Bad eines Schneckenzüchters nahe Choye, ebenfalls in Frankreich.

Bild: DR/L'est républicain

Juli: Da hüpft ein Känguru über die Straße

Ein Paar ist in Überlingen nachts mit dem Auto auf dem Rückweg von einer Party unterwegs – und sieht sich plötzlich einem Känguru gegenüber. Ein Anruf bei der Polizei macht klar: Dieses Känguru und drei weitere sind vom Zirkus Alessio ausgebrochen, der in Überlingen gastiert. Das Paar folgt dem Tier. Per Telefon halten sie die Polizei über den Fluchtweg des Tiers auf dem Laufenden. Zirkus-Mitarbeiter fangen die Tiere schließlich wieder ein.

Bild: Eva-Maria Bast

August: Katze taucht nach sechs Jahren wieder auf

Im Januar 2016 entwischte Mikki kurz nach dem Umzug ihrer Besitzerin durch die Verandatür. Sechseinhalb Jahre später taucht sie wieder auf, doch niemand kennt sie. Engagierte Tierschützerinnen gehen auf die Suche, die am Ende von Erfolg gekrönt ist. Die Besitzerin, Susanne aus Markdorf, ist überglücklich.

Bild: Christiane Keutner

Gans Steffen badet mit

Nein, im Ofen, als Braten, ist Streifengans Steffen nicht geendet. Der Ganter lebt einige Wochen in der Konstanzer Bodensee-Therme. Er watschelt friedlich auf der Wiese vor dem Freibecken der Therme herum, und das nicht nur sporadisch, sondern regelmäßig. Auch im Heißwasserbecken gesellt sich das Tier gern zu den Badenden. Die Tierrettung Südbaden sammelt ihn schließlich ein und bringt ihn nach Eigeltingen in die Lochmühle. Dort gibt es sogar eine Gänse-Frau für ihn.

Bild: Anton Bihler

Radikal, diese Quagga-Muschel

Alle reden über die Quagga-Muschel – oft auch mit lautem „Aua“ vorangestellt. Denn die eingeschleppte Muschel, die sich rasch im See ausbreitet, sorgt im Sommer häufig für Verletzungen bei Badegästen. Aber woher kommt sie eigentlich, wann wurde sie am Bodensee zum ersten Mal nachgewiesen und warum wird sie zum Problem?