In Immenstaad fällt er kaum noch jemandem auf. Der Mann, der in Feuerwehrklamotten durch die Gegend läuft, gehört schon fast zum Straßenbild. Deshalb fährt Kai Eichler so oft es geht weiter weg; dahin, wo er Aufmerksamkeit erregt und angesprochen wird. So wie vor Kurzem an den Triberger Wasserfällen. „Brennt es hier irgendwo?“, fragten Spaziergänger. Kai Eichler nutzt solche Chancen und erklärt unermüdlich, dass er mit seiner Aktion auf die Not von wohnungslosen Menschen aufmerksam machen möchte.

Steigende Kosten bringen viele Menschen in Nöte

Diese haben es in der kalten Jahreszeit besonders schwer. „In eine Abwärtsspirale gerät man schneller, als man denkt. Viele Menschen können sich die steigenden Miet- und Energiekosten nicht mehr leisten, wollen aber nicht als Bittsteller auftreten und bemühen sich deshalb erst um Hilfe, wenn es schon zu spät ist“, sagt Kai Eichler. Einige von ihnen hat er inzwischen sogar persönlich kennengelernt.

„Diese Menschen wollen gesehen werden und manchmal wollen sie einfach nur reden“, sagt Kai Eichler. Ein Lächeln oder ein Gruß seien genauso willkommen wie eine kleine Spende. Kürzlich hatte Kai Eichler ein Gespräch mit Stefanie Leonhard, der Leiterin des Obdachlosenheims „Die Herberge“ in Friedrichshafen, wo seine 365 Tage-Aktion im August vergangenen Jahres begonnen hat. Es kämen jetzt auch immer mehr Menschen aus zerrütteten Familien, die Rat und Hilfe suchen, habe sie ihm gesagt. „Die Türe steht auch für diese Menschen immer offen“, betont Kai Eichler und fügt hinzu, dass ihm solche Nachrichten zusetzen.

Deshalb macht er weiter. Bis zu seinem Ziel, 365 Tage jeweils eine Stunde in Feuerwehrkleidung zu marschieren, hat er noch so manchen Kilometer und so manches aufklärende Gespräch vor sich.

Freude am Laufen für den guten Zweck ist ungebrochen

Er lief bereits am Gehrenberg, in Überlingen und in Ravensburg. Er hat die Loreley und Neuschwanstein gesehen. Kai Eichler kramte in den Niederlanden sein bestes Englisch für Erklärungen hervor und stand an der Ostseeküste einer Reporterin Rede und Antwort. Mehr als einmal wurde er unterwegs gefragt: „Sind Sie nicht der Feuerwehrmann vom Bodensee?“ Die Freude am Laufen für den guten Zweck ist ungebrochen. Sein Herz geht auf, wenn er merkt, dass selbst Kinder wissen, und verstehen, was er da tut.

Für das neue Jahr ist eine gemeinsame Aktion mit der Bahnhofsmission in Friedrichshafen geplant, erklärt er. Und eine Genehmigung, das Ulmer Münster zu besteigen, sei auch schon beantragt.