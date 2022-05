Bodenseekreis vor 1 Stunde Feuerwehr muss nach Starkregen zu 39 Einsätzen ausrücken Die Einsatzkräfte waren teilweise bis in die Morgenstunden immer wieder im Einsatz, um vollgelaufene Keller und Wohnungen von Wasser zu befreien oder Unterführungen, in denen sich Regen angesammelt hatte, abzusperren.

Nachdem am Donnerstagnachmittag starke Regenfälle (wie hier in Friedrichshafen) eingesetzt hatten, mussten die Feuerwehren im Bodenseekreis immer wieder ausrücken. Die Feuerwehr Markdorf verhinderte beispielsweise mithilfe von Sandsäcken und Tauchpumpen ein weiteres Eindringen des Wassers in einen Gewerberaum. | Bild: Lena Reiner/Kreisfeuerwehrverband