Vier Wochenenden in Folge konnten Partygäste in zwei Diskotheken in Ravensburg tanzen gehen. Möglich wurde das durch ein Modellkonzept zur Öffnung von Clubs im Südwesten. Nach dem Ende der Projektphase bleiben nun die Fragen: Gab es Corona-Fälle? Und wird das Konzept fortgesetzt?

Die Ravensburger Clubs Kantine und Douala waren trotz Corona-Pandemie vier Wochenenden in Folge für Partygäste geöffnet. Wer am Eingang der Diskothek einen negativen Corona-Test vorzeigte, durfte feiern. Ohne Maske, ohne Abstand – so, wie in