Vorarlberg vor 6 Stunden „Feierabendrunde“ erweist sich als zu anspruchsvoll: 99 Schüler und acht Lehrer in Bergnot Während einer Tour über den Heuberggrat (Kleinwalsertal) macht sich Panik breit. 99 Schüler und acht Lehrer werden schließlich mit Hubschraubern gerettet. Wie ist die Gruppe aus Deutschland in diese Situation geraten?

Am Heuberggrat in Hirschegg mussten am Dienstag 99 Schüler und acht Lehrer aus Bergnot gerettet werden. | Bild: Polizeiinspektion Kleinwalsertal