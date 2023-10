Nach Gabun ins Kongobecken zu den Schimpansen. Das ist die nächste Expedition, die Roland Hilgartner, Biologe, Primatologe und Leiter des Affenbergs Salem, mit seiner Kameraausrüstung im Gepäck antreten wird. „Das ist ein tolles Privileg, das ich durch die Winterpause habe“, sagt Hilgartner. Auch lobt er sein Team: „Ich weiß, dass es hier weitergeht.“

Inzwischen bringt es Hilgartner auf 1900 Tage Expedition und unzählige Fotografien, die das außergewöhnliche Verhalten von Tieren an den entlegensten Orten dieser Erde dokumentieren. Schon während seines Studiums konnte er Fotos beim Magazin National Geographic veröffentlichen – auch Herausgeber seines Buches „Das Geheimnis der Tränentrinker“.

Drei Tage vor Expeditionsstart steht Hilgartner beim Wunderwelten-Festival im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf der Bühne und nimmt sein Publikum in seinem Vortrag mit in den Dschungel: nach Madagaskar, ins Amazonasbecken, nach Neuguinea und in den indomalaiischen Archipel. Die Besucher erhalten Einblicke, wie eine Expedition organisiert wird: Wie erreicht Roland Hilgartner das Gebiet? Wird Proviant mitgenommen? Gibt es Trinkwasser? Das sind nur drei von unzähligen Fragen. Der Aufwand, bis der Biologe das erste Mal auf den Auslöser seiner Kamera drücken kann, ist riesig. „In die richtig spannenden Gebiete zu kommen, ist nicht so ohne“, sagt Hilgartner. Und: „Man kann nicht alles 100-prozentig vorhersagen.“ Bei Gabun geht es aktuell konkret darum, ein Visum zu bekommen. Zugang zu einem Land, in dem sich im August dieses Jahres ein Militärputsch ereignet hat. „Ich hoffe, dass es in der Zeit, in der ich unten bin, ruhig bleibt“, erklärt der Affenberg-Chef.

Faszination und Naturschutz treiben ihn an

Mehrere Ziele hat sich Roland Hilgartner für den Aufenthalt in Gabun vorgenommen: Landschaftsaufnahmen am größten zentralafrikanischen Wasserfall machen, das Verhalten von Waldelefanten dokumentieren, eine Gruppe Schimpansen erleben, die bisher wenig Kontakt zu Menschen hatte und im Loango-Nationalpark Schimpansen fotografieren, die offene Wunden mit zerquetschten Insekten versorgen. Hilgartner gelangen bei einer früheren Expedition die ersten Bilder dieser Praktik überhaupt. „Die Faszination für die Tropen und die Artenvielfalt. Du gehst in den Wald – und es kann alles passieren“, antwortet der Primatologe auf die Frage, was ihn antreibt. Im Amazonas entdeckte er vermutlich zwei neue Arten von Pfeilgiftfröschen. „Es fehlt nur noch die wissenschaftliche Beschreibung“, erklärt Hilgartner im SÜDKURIER-Gespräch.

Mit der Faszination geht aber auch ein ernster Hintergrund einher. Hilgartner will zeigen, wie vergänglich diese Lebensräume sind, und dazu beitragen, sie und die Tiere zu beschützen. Zwischen dem Affenberg und der lokalen Naturschutzorganisation „Chances for Nature“ besteht beispielsweise ein enges Bündnis. Gemeinsam mit den Partnerparks werden die Projekte vor Ort unterstützt. So konnten auf Madagaskar etwa zwei Biologen fest angestellt werden, die Kindern und Jugendlichen ihre Umwelt näherbringen. Vielleicht entscheiden sie sich später nicht dazu, Brandrodungsfeldbau zu betreiben, hofft Hilgartner. Mit seinen Fotografien trägt er zudem dazu bei, dass Forschungsstationen Lobbyarbeit betreiben können. „Ich kann zehn Seiten schreiben. Aber mit einem prägnanten Bild ist es einfacher, die Menschen zu überzeugen.“ In Gabun ist er in der Forschungsstation zu Gast, die von Tobias Deschner geleitet wird.

Fotografien aus 25 Jahren an Expeditionen

Den Zuhörern in Friedrichshafen möchte Roland Hilgartner diese Welt über spektakuläre Bilder und Erzählungen von seinen Expeditionen der vergangenen 25 Jahre näherbringen. Für seine Doktorarbeit erforschte er auf Madagaskar den Berthe-Mausmaki, eine nachtaktive, vornehmlich in Bäumen lebende Lemurenart. „Er ist unser kleinster lebender Verwandter“, sagt Hilgartner. Ende der 90er und in den 2000ern fotografierte er den Primaten, der eine Kopfrumpflänge von gerade einmal knapp zehn Zentimetern hat. Hilgartner hörte, dass seit vier Jahren angeblich niemand mehr einen Berthe-Mausmaki auf Madagaskar gesehen hatte. Mit einer Kollegin ging er im vergangenen Jahr vor Ort auf die Suche. Ob sie einen Berthe-Mausmaki oder gar mehrere fanden, wird er in seinem Vortrag aufklären. Hilgartner verspricht Fotos, die „eigentlich niemand hat“ und „immer die Geschichten dahinter“. Es werde unterhaltsam. „Man sieht zum Beispiel, wie der Hilgartner auf den Baum kommt“, berichtet der Affenberg-Chef lachend.