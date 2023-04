Fünf Startups, eine Reihe von Investoren und viel Geld: Darum soll es am 17. April an der Zeppelin-Universität (ZU) im Seemoos am Bodensee gehen. Beim sogenannten Investor Summit haben Gründer die Gelegenheit, Kapitalgebern der Region ihre Ideen zu präsentieren – und so vielleicht die Grundlage für ihren geschäftlichen Erfolg zu legen.

So ein Format dürfte so manchem bekannt vorkommen. Seit Jahren läuft auf dem Sender Vox die Sendung „Die Höhle der Löwen„, bei der findige Geschäftstreibende Kapitalgebern wie Carsten Maschmeyer oder Judith Williams ihre Ideen präsentieren und so Geld einwerben. Ähnlich soll das auch an der ZU ablaufen. Publikum ist zwar nicht zugelassen – wohl aber die Presse. Der SÜDKURIER wird also berichten.

Warum gibt es das Format?

Offenbar gibt es eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die nach Anlagemöglichkeiten in der Region suchen. Michael Scheyer, ZU-Sprecher, schreibt: „Investoren sind auf uns zugekommen mit der Bitte, diesen Summit für sie zu veranstalten.“ Sie hätten offensichtlich großes Interesse – und ausreichend Kapital – um vor Ort zu investieren.

Wer sind die Investoren? Laut Sprecher Scheyer haben sich folgende Personen gemeldet, um bei der Veranstaltung dabei zu sein: Sven Schulz, Geschäftsführender Gesellschafter der Schulz Group in Ravensburg; Lothar Seybold, CEO von Rafi aus Berg bei Ravensburg; Martin Buck, Vorstandsvorsitzender der IFM Electronic aus Essen; Werner Deuring, CEO der Deuring Group aus Bregenz; Alois Flatz von Flatz & Partners aus Vaduz in Liechtenstein und Günther Hagspiel von Guntha aus Schwarzach in Österreich. Weiter schreibt Scheyer: „Weitere Interessenten werden als stille Beobachter im Publikum sitzen, aber nicht bei den anschließenden Fragerunden mitmachen.“

Um wie viel Geld geht es?

Die Höhe der möglichen Beträge steht noch nicht fest. „Darüber wollen die möglichen Investoren noch nichts sagen, weil diese abhängig von den Pitches und den Geschäftsmodellen der Start-Ups sind“, schreibt Michael Scheyer. Allerdings: „Sechsstellige Beträge sind denkbar.“ Ein Bewerber für die Veranstaltung habe etwa einen Finanzierungsbedarf von 500.000 bis 700.000 Euro. „Das sind die Summen, um die es also gehen kann – im Prinzip ist es nach oben hin offen.“

Stehen die Teilnehmer bereits fest?

Noch ist nicht ganz klar, wer sich vor den Geldgebern präsentieren kann. Nach ZU-Informationen müssen sich die Bewerber zunächst vor zwei Vorjurys beweisen. Dieser Prozess sei noch im Gange. Das bedeutet umgekehrt: Der Anmeldeschluss ist bereits vorbei. Er war am 15. März.

In welcher Form bekommen die Gewinner das Geld?

Wie die Finanzierung letztlich aussehen wird – also Anteile Verkauft werden, Kredite vergeben oder Ähnliches – darüber werden die Investoren jeweils für sich entscheiden. Tatsächlich soll es auch darum am 17. April vor Ort gehen.