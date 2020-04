Über die Familientreffs

Die Familientreffs Bodenseekreis arbeiten präventiv, indem sie soziale Netzwerke im unmittelbaren Lebensumfeld von Familien fördern und Begegnungen schaffen. Dadurch kann soziale Isolation überwunden werden.Familientreffs stärken die Kompetenzen der Eltern in Erziehung und Alltag von Anfang an nachhaltig. Erziehungsverantwortung und Entwicklungschancen von Kindern werden gefördert und Risiken frühzeitig wahrgenommen.Das Angebot der Familientreffs richtet sich vor allen an Mütter und Väter mit Kindern bis drei Jahre sowie Schwangere. In der Corona-Krise haben die Treffs das Beratungsangebot auf Familien mit Kindern bis 14 Jahre ausgeweitet.