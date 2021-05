Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 42 Minuten

Falsche Zahlen beim RKI: Wie der Bodenseekreis zur Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Karlsruhe kam

Am 1. Mai wies die sogenannte eingefrorene Tabelle des Robert-Koch-Instituts für alle Landkreise in Deutschland falsche Zahlen aus. Hier werden die Sieben-Tage-Inzidenzen im Verlauf dargestellt. Im Dashboard, das nur die tagesaktuellen Wert zeigt, war alles richtig. Wie es dazu kam – und welche Folgen so ein Fehler hat und haben kann, haben wir rekonstruiert.