Dieser Tage kreisen klobige Flieger über dem Bodensee: Es sind Transportmaschinen des Typs Airbus A400M. An Bord haben sie meist 50 Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken. Die Kameraden proben von 24. bis 29. Juli den Ernstfall: Das „Notverfahren Wasserlandung“, wie es im militärischen Sprech heißt. Das bedeutet: Vor dem Ufer Langenargens springen sie aus 400 Metern ins Wasser, Motorboote sammeln die Kameraden wieder ein.

Spektakel findet jährlich statt

Die Übung hat Tradition. Jahr für Jahr kommen im Sommer Fallschirmjäger an den Bodensee, um die Aktion zu proben. Sie findet stets in der Woche vor Langenargens Uferfest statt. Ursprünglich war das Luftlandeunterstützungsbataillons 262 in Merzig für die Übung verantwortlich. Allerdings wurde es im Zuge einer Strukturreform der Bundeswehr aufgelöst. Die Folge: Das Fallschirmspringen fiel im Jahr 2015 aus. Ersatz bietet seit 2016 das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken.

Sprung aus dem Flugzeug

Stabsfeldwebel Andreas Hultgren ist schon ein alter Hase, wenn es um Sprünge in den Bodensee geht. Der 43-Jährige ist bereits gut 20 Mal im Wasser vor Langenargen gelandet. Am Telefon berichtet er lachend: „Ein paar Liter Bodenseewasser hat mein Körper also schon geschluckt.“ Doch was hat es nun genau mit der Übung auf sich?

Stabsfeldwebel Andreas Hultgren ist schon ein alter Hase, wenn es um Sprünge in den Bodensee geht.

Notlandungen bei Fallschirmjägern

Andreas Hultgren: „Es gibt drei Notlandungen bei den Fallschirmjägern.“ Neben dem Sprung ins Wasser sei das die Baumladung sowie die Landung in einer Stromleitung. Klar sei allerdings: „Üben kann man nur das Notverfahren Wasserlandung.“ Zu groß sei die Gefahr für Verletzungen bei den anderen Szenarien. „Niemand möchte am Ende des Tages einen Ast im Oberschenkel stecken haben“, führt der Stabsfeldwebel beispielhaft aus.

Blick vom Boot

Geplant ist, dass bis zum Ende der Woche 600 Soldatinnen und Soldaten die Übung absolvieren. Die Flugzeuge starten am Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Allerdings hängt es vom Wetter ab, ob alle geplanten Sprünge auch absolviert werden können. Regenfall sei dabei kein Problem, erläutert Hultgren. „Feuchtigkeit sind wir gewohnt, wir landen ja ohnehin im Wasser.“ Entscheidend seien die Windverhältnisse. Bei Starkregen und Stürmen wird demnach nicht gesprungen.

Besonders am Freitag hoffen die Kameraden auf gute Konditionen. Dann wollen sie für Staunen auf dem Langenargener Uferfest sorgen. Geplant ist dieser Einsatz für den Zeitraum von 11 bis 17 Uhr. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.