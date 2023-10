Bei zwei Kontrollen von Fernreisebussen in Lindau haben Fahnder der Grenzpolizeiinspektion in den vergangenen Tagen mehrere Treffer gelandet. Sie trafen auf Reisende, gegen die Haftbefehle vorlagen, sowie auf Menschen, die gegen Aufenthaltsbestimmungen verstießen. Das teilt die Polizei mit.

So wies sich ein 38-jähriger brasilianischer Reisender mit einem portugiesischen Aufenthaltstitel aus, der gefälscht war, wie die Beamten feststellten. Im Zuge der Überprüfung des Reisenden stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mündchen wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz vorlag. So wurde der 38-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Memmingen gebracht. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.

Vom Fernbus in die Haftanstalt Kempten

Gleich vier Passagiere konnten ihre Fahrt mit einem Fernbus am 3. Oktober nach einer Polizeikontrolle nicht fortsetzen. Zunächst trafen die Fahnder auf einen 44-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz vorlag. Durch Begleichung einer mittleren vierstelligen Summe hätte der Mann die anstehenden 150 Tage Haft abwenden können. Da er das Geld jedoch nicht vor Ort aufbringen konnte, brachte ihn die Polizei in die Justizvollzugsanstalt Kempten.

Reisende können Geldstrafen nicht bezahlen

Einem weiteren Passagier erging es ebenso. Gegen den 31-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Vollstreckung vor, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Weil der Gesuchte die niedrige vierstellige Summe nicht zahlen konnte, führte auch sein Weg aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt Kempten.

Zwei Georgier ohne gültiges Visum

Und noch zwei weitere Businsassen beanstandeten die Beamten: Ein 26-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau werden wegen illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel angezeigt. Die beiden georgischen Staatsbürger waren nicht im Besitz eines gültigen Visums. Inhaber von georgischen Pässen dürfen sich ohne Visum grundsätzlich nicht länger als 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen in Deutschland aufhalten, wie es im Polizeibericht heißt. Aufgrund der Ein- und Ausreisestempel in den Reisepässen stellten die Beamten fest, dass die beiden bereits im März in den Schengenraum eingereist waren und der Zeitraum der Visumsfreiheit somit deutlich überschritten war.