Die von der Gewerkschaft Verdi für Freitag, 3. März angekündigten Warnstreiks haben unter anderem den Ausfall sämtlicher Fährschiffe zwischen Meersburg und Konstanz von 4.05 bis 21 Uhr zur Folge. Somit können auch die Regiobusse der Linie 700 (Ravensburg – Konstanz) und die Städteschnellbusse der Linie 7394 (Friedrichshafen – Konstanz) den See nicht überqueren.

Wie der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) mitteilt, fahren die Busse beider Linien ab Meersburg Kirche über die Haltestelle Meersburg Fähre bis zum Bahnhof Uhldingen-Mühlhofen. Von dort aus gelangen die Fahrgäste mit dem Zug nach Radolfzell, wo Anschluss nach Konstanz besteht. „Wer aus Friedrichshafen und Markdorf kommt, kann bereits dort in den Zug nach Radolfzell einsteigen“, heißt es weiter. In der Gegenrichtung gelte dasselbe in umgekehrter Reihenfolge.

Warum die Busse nicht bis Konstanz weiterfahren

Eine vollständige Umleitung der Busse auf dem Landweg nach Konstanz sei nicht möglich, da die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten werden könnten, teilt der Verkehrsverbund außerdem mit. Ob die üblichen Fahrscheine ausnahmsweise auch im Zug über Radolfzell gelten, konnte den Bodo-Angaben zufolge zunächst nicht geklärt werden. Informationen dazu stelle die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH kurzfristig unter www.meine-rab.de zur Verfügung.

Fußgänger können zudem ein ersatzweise eingesetztes Schiff zwischen dem Hafen unterhalb der Meersburger Altstadt und dem Hafen am Konstanzer Bahnhof nutzen. Die Fahrzeit beträgt etwa 30 Minuten. Die Abfahrt in Meersburg ist laut Bodo voraussichtlich am Platz 3 und in Konstanz am Platz 6. Die Abfahrtszeiten sowie Informationen zu den Streikauswirkungen in Konstanz selbst finden Sie hier. Auf dem Schiff gelten Zeitkarten des BW-Tarifs, nicht jedoch Einzelfahrscheine und die Bodo-E-Card. Der Fußweg in Meersburg zwischen dem Fähranleger, wo die Busse halten, und dem Hafen, wo das Ersatzschiff anlegt, beträgt etwa 700 Meter.

Da der Streik bis 21 Uhr angekündigt ist, geht der Verkehrsverbund Bodo davon aus, dass die Linie 700 in den späteren Abendstunden wieder nach regulärem Fahrplan fährt. Die ersten durchgehenden Fahrten beginnen in Ravensburg um 20.36 Uhr und in Konstanz um 22.45 Uhr. Nach derzeitiger Informationslage seien keine weiteren Bus- und Bahnverbindungen im Bodo-Verbundgebiet von dem Streik betroffen. Die am Freitag gültigen Sonderfahrpläne der Buslinien 700 und 7394 sind auf www.bodo.de verfügbar.