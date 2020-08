Geregelt sind die Schallzeichen in der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO), erklärt Rocco Fazzari. Einst Matrose hat er sich „langsam hochgearbeitet“, war schließlich knapp 20 Jahre als Schiffsführer auf dem Bodensee unterwegs und ist inzwischen seit gut einem Jahr Hafenmeister in Konstanz. Fazzari muss also wissen, was es mit dem Tuten auf sich hat – und übrigens auch jeder, der das Bodenseeschifferpatent hat oder haben möchte.

Zusammengefasst lässt sich nach dem Gespräch mit dem Konstanzer Hafenmeister sagen: Die meisten Schallzeichen können an Land geflissentlich ignoriert werden – es sei denn beispielsweise, man wollte in diesem Moment eigentlich an Bord des Schiffes sein, von dem aus gerade zwei kurze Töne zu hören waren. Und winken kann man aber natürlich immer mal. Zwei Signale gibt es aber, zu denen Fazzari sagt: „Da sollte man sich Gedanken machen.“

Schallzeichen und ihre Bedeutung: Kurze Töne sollten laut BSO rund eine Sekunde andauern, lange rund vier Sekunden, unterbrochen gegebenenfalls von einsekündigen Pausen Folgen kurzer Töne und ihre Bedeutung Ein kurzer Ton: Das Schiff wird seinen Kurs nach Steuerbord – also nach rechts – richten.



Zwei kurze Töne: Das Schiff wird seinen Kurs nach Backbord – also nach links – richten.



Drei kurze Töne sind quasi mit den Rückfahrleuchten am Auto vergleichbar und daher häufig in Häfen zu hören. Sie bedeuten: Schiff fährt rückwärts, was zum Beispiel beim Ablegen häufig der Fall ist. „Eine Ausguck-Möglichkeit nach hinten besteht für die Schiffsführer aber natürlich auch“, ergänzt Fazzari.



Vier kurze Töne: Das ist eines der Signale, die einen aufhorchen lassen sollten, die Fazzari zufolge aber auch Schiffsführer und Segler in der Umgebung dazu veranlassen, Hilfe anzubieten. Vier kurze Töne bedeuten, dass ein Schiff manövrierunfähig ist. Folgen langer Töne und ihre Bedeutung Ein langer Ton hat mehrere Bedeutungen: Er ist ein Hafenausfahrtssignal und bedeutet auf dem See so viel wie „Achtung“ oder „Ich halte meinen Kurs bei“. Außerdem – in dieser Bedeutung etwa in Konstanz zu hören – ist es ein Brückendurchfahrtsignal und – außer bei Vorrangschiffen – auch ein Nebelsignal.



Zwei lange Töne: Nebelsignal der Vorrangschiffe.



Drei lange Töne sind das Hafeneinfahrtssignal der Vorrangschiffe.



Eine (in der BSO nicht näher quantifizierte) Folge langer Töne ist das zweite Signal, das auf eine Situation hindeutet, in der Hilfe gefragt ist. „Das ist ein Notsignal“, erklärt Fazzari. „Schiffe und Boote, auf denen das gehört ist, fahren dann sofort hin.“

