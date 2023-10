Im Bodenseekreis liegt eine besondere Gemeinde. Nirgendwo sonst verdienen Topverdiener so viel mehr als Beschäftigte in schlechter bezahlten Jobs. Um welchen Ort es sich handelt, zeigt unsere exklusive Datenanalyse.

Verdienen Sie mehr als Ihre Nachbarn? Vermutlich wissen Sie das nicht, denn über das Gehalt zu sprechen, ist in Deutschland verpönt. Sie dürften wohl auch keine Ahnung haben, ob Sie in Ihrem Ort zu den Besserverdienern gehören oder am unteren Ende