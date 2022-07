Zwei junge Umweltaktivisten sind am Donnerstag am Amtsgericht Ravensburg wegen Diebstahls schuldig gesprochen worden. Matthias Geiser, Richter und Sprecher am Amtsgericht, teilte auf SÜDKURIER-Anfrage mit, dass den beiden Verurteilten jeweils zehn Stunden Sozialarbeit auferlegt wurden. Das Strafmaß bewege sich angesichts des geringen Wert des Diebesguts im unteren Bereich.

Beim Diebesgut handelt es sich in diesem Fall um weggeworfene Lebensmittel. Diese hatten Samuel Bosch und Charlie Kiehne, die sich selbst als Essensretter bezeichnen, nach Überzeugung des Gerichts aus Supermarkt-Containern gestohlen.

Bosch und Kiehne kündigten nach eigenen Angaben bereits vor Prozessende an, dass eine Verurteilung nicht davon abhalten werde, weiter Lebensmittel zu „retten“. während und nach der Verhandlung wurde erneut gerettetes Essen vor dem Amtsgericht verteilt.