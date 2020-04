Sie wird die nächste große interplanetare Mission der europäischen Weltraumagentur ESA sein und ziemlich genau zwei Jahre vor dem anvisierten Start im Mai 2022 biegt sie nun auf die Zielgerade ein: Juice (Jupiter icy moons explorer) heißt die Raumsonde, die nach siebenjähriger Reise durchs All ab Ende 2029 die Monde Europa, Callisto und Ganymed des Gasriesen Jupiter erforschen soll. Die Frage lautet: Gibt es auf Jupiter und seinen eisigen Monden eventuell bewohnbare Umgebungen wie unterirdische Ozeane? Deren Existenz nämlich wird von den Wissenschaftlern vermutet.

Zusammenbau bis Ende des Jahres

In der vergangenen Woche ist die noch „nackte“ und unvollständige Sonde nun bei Airbus in Immenstaad eingetroffen, wo sie bis Ende des Jahres noch mit den erforderlichen Komponenten ausgerüstet und verkabelt werden soll. Elektronik, Bordcomputer, Kommunikationssysteme, Navigationssensoren, Wärmeisolierung und die wissenschaftlichen Instrumente müssen noch integriert werden.

Die Innenstruktur der Sonde wurde am Airbus-Standort in Madrid gebaut. | Bild: Airbus

Ein schwerer Brummer

Mit einem Gewicht von rund 5,2 Tonnen wird die mit zwei ausladenden Solarpaneelen ausgestattete Sonde ein schwerer Brummer sein. Zehn Instrumente, darunter Kameras, Spektrometer, ein eisdurchdringendes Radar und Magnetfeld-Sensoren, sollen die Eiswüsten der Jupiter-Monde, die ein Viertel bis halb so groß wie die Erde sind, erkundet werden.

Sieben Jahre für eine Reise von 600 Millionen Kilometern

600 Millionen Kilometer wird Juice durchs Weltall geschossen sein, wenn sie im Herbst 2029 auf den Jupiter treffen wird, der sich dann am erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn um die Sonne befinden wird. Die weite Reise ist auch der Grund für das hohe Gewicht der Sonde: Alleine drei Tonnen entfallen auf den chemischen Antrieb, der am deutschen Ariane-Standort in Lampoldshausen in die Juice-Plattform eingebaut wurde.

Drei Jahre soll Juice im Jupiter-System verbringen

Mehr als drei Jahre wird die Sonde dann im Jupiter-System verbringen und soll dabei neben ihrer spezifischen Aufgabe auch Daten sammeln, die die Entstehung der Planeten und des Lebens erklären helfen. Airbus ist bei dieser Mission Hauptauftragnehmer der ESA und leitet ein Konsortium von mehr als 80 europäischen Unternehmen.