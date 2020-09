von Kirsten Astor und Mona Lippisch

Hinter dem Buchstaben „t“ verbirgt sich im Infektionsschutzgesetz die Krankheit, die seit Jahresbeginn weltweit in aller Munde ist: Covid-19. Somit steht das Coronavirus am bisherigen Ende einer Liste von Krankheiten, deren Auftreten Ärzte dem Gesundheitsamt melden müssen.

Die Aufzählung beginnt mit dem Buchstaben „a“ wie Botulismus und nennt weitere Krankheiten wie Cholera, Diphtherie, Masern, Pest, Röteln, Tollwut und Windpocken. Die Liste ist sogar noch weitaus länger.

81 Krankheiten müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden

Nach Auskunft des Landratsamtes Bodenseekreis gibt es insgesamt 81 verschiedene Krankheiten, die dem Gesundheitsamt bei Auftreten gemeldet werden müssen. Die Arbeit geht dessen Mitarbeitern also auch ohne Coronavirus nicht aus.

Das Gesundheitsamt im Bodenseekreis übermittelte im Zeitraum vom 1. Januar bis Mitte August 2019 immerhin 963 Fälle, für dieses Jahr sind es in dem besagten Zeitraum 1423 infizierte Menschen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Ausschlaggebend für den Anstieg an Krankgemeldeten in diesem Jahr sind die bis Mitte August circa 350 positiv getesteten Covid-19-Patienten – aber auch deutlich mehr Fälle von Influenza (echte Grippe). Wurden dieses Jahr bis Mitte August bereits 747 Influenza-Infizierte gemeldet, waren es 2019 nur 449 Fälle.

Ebenfalls im Jahr 2020 häufiger vertreten sind Windpocken mit 57 Fällen, 2019 waren es 40.

Bisher gibt es weniger Norovirus-Fälle als im Vorjahr

Dagegen wurden andere Krankheiten seltener registriert: So gab es dieses Jahr bis Mitte August 79 Norovirus-Fälle, 2019 waren es im selben Zeitraum 157. Ein ähnliches Bild ergibt sich für Rotaviren, diese Krankheit wurde dem Gesundheitsamt 2020 erst vier Mal gemeldet. Im vergangenen Jahr gab es bis Ende August 41 Infizierte.

Wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, erklärt, ist das Vorgehen bei den einzelnen Erkrankungen verschieden. „So werden beispielsweise bei einer Meningokokken-Meningitis sehr schnell und akribisch die Kontaktpersonen recherchiert“, sagt Schwarz.

Bei einer gemeldeten nachgewiesenen Grippe werde seitens des Gesundheitsamtes im Einzelfall jedoch nichts unternommen. „Insofern sind Meningokokken durchaus ähnlich in der Herangehensweise wie Corona, wenngleich die Fallzahlen und Zielgruppen ‚drumherum‘ hier deutlich größer sind.“

Besonders selten sind Krankheiten aus fernen Ländern

Zu den in unserer Region sehr selten auftretenden Krankheiten gehören solche, die Reisende aus fernen Ländern mitgebracht haben. So registrierte das Gesundheitsamt Bodenseekreis dieses Jahr bis Mitte August drei Fälle von Denguefieber, 2019 gab es in dem besagten Zeitraum zwei. Die Tropenkrankheit wird von der Tigermücke übertragen. „Hier sind wir sehr auf der Hut“, sagt Hannes Winterer, Arzt aus Konstanz.

Hannes Winterer, Arzt: „Populationen dieses Insekts leben bereits in Südeuropa, und auch in Deutschland wurden schon Tigermücken gesichtet.“ | Bild: Franz Domgörgen

Mittlerweile zählt auch der Bodenseeraum zum Risikogebiet. „Populationen dieses Insekts leben bereits in Südeuropa, und auch in Deutschland wurden schon Tigermücken gesichtet, unter anderem in Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg„, erklärt er.

Populationen der Tigermücke wurden auch schon in Deutschland gesichtet. | Bild: James Gathany/CDC

Und auch die Lungenkrankheit Tuberkulose ist nicht verschwunden. Immerhin gab es dieses Jahr im Bodenseekreis bereits vier Fälle, 2019 waren es im selben Zeitraum elf.

Robert Schwarz, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis: „Es gab bisher nicht auch nur annähernd eine Infektionswelle oder Erkrankung, die das Gesundheitsamt und das gesamte Landratsamt so gefordert hätte wie Covid-19.“ | Bild: Privat

Doch keine dieser Krankheiten verlangt den Gesundheitsämtern so viel ab wie das Coronavirus. „Es gab bisher nicht auch nur annähernd eine Infektionswelle oder Erkrankung, die das Gesundheitsamt und das gesamte Landratsamt so gefordert hätte wie Covid-19“, bestätigt Robert Schwarz vom Landratsamt Bodenseekreis.