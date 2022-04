Einmal im Monat treffen sich die Zauberfreunde Bodensee, deren harter Kern aus zehn Männern besteht. Gemeinsam probieren sie neue Zaubertricks und tauschen sich über magische Themen aus. „Ansonsten sind wir bei unseren Auftritten ja eher Einzelkämpfer“, sagt Thomas Röhl aus Lindau, bekannt auch unter seinem Künstlernamen Thomaselli. Von Konkurrenz möchten die Zauberfreunde nicht sprechen. Es sei eher so, dass sie sich gegenseitig unterstützen.

Sie gehören zum harten Kern der Zauberfreunde Bodensee (von links): Jürgen „Merlin“ Schulz, Andreas „Goldini“ Goldbeck, Kurt „Gimmicks“ Waiden, Martin Hattenberger, Thomas „Thomaselli“ Röhl und Jörg „Krabini“ Krabacher. | Bild: Claudia Wörner

„Ich erlebe unseren Zirkel als schönes Miteinander, bei dem wir uns auch gegenseitig Tipps geben“, ergänzt Martin Hattenberger aus Kluftern. Seine Zauberkarriere begann vor sieben Jahren. Damit ist er der Jüngste im Bunde und aktuell der einzige ohne klingenden Künstlernamen.

Video: Claudia Wörner

Faszinierende Tricks und Zaubereien

Als kleine Kostprobe lässt Thomaselli Schrauben und Muttern verschwinden, wieder auftauchen und verbindet sie auf geheimnisvolle Weise. Andreas „Goldini“ Goldbeck, ebenfalls aus Lindau, erklärt, dass auch jeder Zuschauer magische Fähigkeiten hat und sorgt mit einem Kartentrick für Erstaunen. Außerdem gelingt es ihm, einen Zauberwürfel in weniger als 30 Sekunden zu lösen. Dabei scheint er lediglich eine nachweislich leere Popcorntüte über dem Würfel zu drehen.

Video: Claudia Wörner

Für Magier Jürgen Schulz aus Immenstaad – er nennt sich Merlin – ist Zaubersalz noch wichtiger als der richtige Spruch. Auf wundersame Weise vermehrt er zwei kleine Schaumstoffhäschen in der geschlossenen Hand des verblüfften Zuschauers.

Entscheidend sei, wie der Zaubertrick verpackt werde, sind sich die Zauberfreunde einig. Die ganze Handlung müsse stimmig sein. „Der eigentliche Trick macht nur maximal 20 Prozent aus. Es geht darum, die Zuschauer emotional zu binden“, erklärt Kurt Waiden alias Gimmicks aus Lindau. Dabei komme es auf das richtige Timing an. Das Publikum muss zum richtigen Zeitpunkt gekonnt abgelenkt werden. Mehr wollen die Zauberfreunde über ihre Kunst nicht verraten.

„Ohne Übung verlernt man das Zaubern wieder“

Dass aber regelmäßiges, teilweise stundenlanges Üben für den gelungenen Hokuspokus entscheidend ist, steht außer Zweifel. „Ich trainiere täglich zwischen einer halben und zwei Stunden, und wenn es nur die Fingerfertigkeit ist“, sagt Martin Hattenberger. Auch Thomaselli berichtet, dass er fast täglich an irgendeinem Zaubertrick dran sei und immer wieder neue Dinge übe. Durch die Corona-Pandemie lagen auch für die Zauberfreunde so gut wie alle Auftritte auf Eis. Trotzdem durften sie sich nicht einfach eine Zauberpause gönnen. „Es ist wie mit dem Spielen eines Musikinstruments“, weiß Gimmicks. „Ohne Übung verlernt man auch das Zaubern wieder.“

Video: Claudia Wörner

Inspiration aus Las Vegas und aus dem Zauberkasten

Gleich zwei der Zauberfreunde Bodensee sind in Las Vegas zu ihrem Hobby gekommen. „Ich habe eine Show von Siegfried und Roy gesehen und das hat mich so fasziniert, dass ich selbst mit dem Zaubern angefangen habe“, erzählt Jörg „Krabini“ Krabacher. Auch Gimmicks hat während seiner Hochzeitsreise in Las Vegas Zauberblut geleckt.

„Der Klassiker ist aber nach wie vor der Zauberkasten, den man als Kind geschenkt bekommen hat“, sagt Thomaselli zu den Anfängen. Martin Hattenberger kam über einen Freund, der ihn mit einem einfachen Kartentrick verblüffte, zu seinem Hobby. „Ich wusste, dass es in meinem Elternhaus noch ein Zauberbuch gibt. Ich nahm es mit den Urlaub und habe nur noch geübt“, berichtet er von seinem Start in die Welt der Magie.

Zauberfreunde Bodensee

Informationen im Internet: Der nächste gemeinsame Auftritt der Zauberfreunde Bodensee ist die Lindauer Zaubernacht mit verschiedenen Bühnen am 23. und 24. September.Kontakt: Thomas Röhl, Telefon 0 83 82/2 73 56 00 oder 01 70/5 36 13 04, E-Mail info@thomaselli.deInformationen im Internet: www.waiden.com

Die Faszination ihres Hobbys ist allen Zauberfreunden anzumerken. „Wenn ich merke, dass die Augen der Zuschauer zu glänzen beginnen, macht mir das sehr viel Freude“, sagt Goldini. Es habe aber auch was, wenn es gelinge, die eigenen Zauberkollegen zu verblüffen. Sie alle würden danach lechzen, selbst in einer Show zu sitzen und nicht zu wissen, wie ein Trick funktioniere. „Es ist ein Vergnügen, wenn man selbst verzaubert wird“, so Gimmicks. Für Thomaselli hat sich alles gelohnt, wenn Kinder nach einer gelungenen Show zu ihm sagen: „Mensch, du kannst ja wirklich zaubern!“