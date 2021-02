Mit minus 8,1 Grad Celsius war der 15. Januar in Friedrichshafen der kälteste Tag des Monats. Am Tag zuvor waren nach Angaben des Wetterkontors 22,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden gemessen worden. „Viel Regen und viel Schnee“, bilanziert das Wetterkontor insgesamt für den Monat Januar.

Auch die Wetterwarte Süd berichtet schon zu Monatsbeginn von Schnee- und Graupelschauern, Frost und Eis. So richtig durchgestartet sei der Winter aber erst am 14. Januar mit anhaltenden und kräftigen Schneefällen.

„Auch in den Tagen danach schneite es immer wieder, sodass die Stationsbetreiber der Wetterwarte Süd ganz beachtliche Schneehöhen vermeldeten. Von der Alb und aus dem Allgäu 60 bis 80 Zentimeter, von den Höhen der Adelegg mehr als einen Meter und aus Oberschwaben sowie aus den Tälern von Donau und Iller zwischen 20 und 50 Zentimeter“, schreibt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd, in einem Pressetext.

Aber auch in den normalerweise von Schneemassen verschonten Regionen am westlichen Bodensee von Friedrichshafen über Überlingen bis Konstanz seien um die dreißig Zentimeter Neuschnee gefallen. Eine Woche später zeigte das Thermometer laut den Daten des Wetterkontors in Friedrichshafen mit 10,7 Grad schon wieder deutliche Plusgrade an. Damit war der 22. Januar der wärmste Tag des Monats. Anschließend sanken die Temperaturen wieder.

Insgesamt war der Monat laut den Daten des Wetterkontors dennoch „im Schnitt ein wenig zu warm“. Auch der Leiter der Wetterwarte Süd hält fest: „Was die Temperaturen anbelangt, sollte man sich von den teils enormen Schneemengen nicht blenden lassen, denn richtig kalt war dieser Januar nicht. Im Gegenteil. Vielerorts lagen die Monatsmitteltemperaturen sogar etwas über dem langjährigen Durchschnitt.“

Gegen Ende des Monats zeigte sich: „So schnell wie die weiße Pracht kam, so rasch schmolz sie wieder dahin. Tauwetter im Sauseschritt und ergiebige Regenfälle ließen die Bäche und Flüsse rasant ansteigen“, so Roland Roth. Während sich die Pegelstände überwiegend im zwei- bis fünfjährlichen Hochwasserniveau bewegten, sei am Unterlauf der Schussen der höchste Wasserstand seit 20 Jahren – örtlich sogar seit 50 Jahren – verzeichnet worden.

An allen 250 Messstationen der Wetterwarte Süd wurden auffallend hohe Niederschlagsmengen registriert. Den mit Abstand höchsten Wert der Wetterwarte Süd sei von einer Bergerhöhe bei Wangen gemeldet worden. Hier waren es 226,3 Liter pro Quadratmeter.