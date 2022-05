Hat ein Obstbauer aus Friedrichshafen seinen georgischen Erntehelfern einen Teil ihres Lohns nicht bezahlt? Am Freitagvormittag wurde in Ravensburg darüber vor dem Arbeitsgericht verhandelt. Geklagt hatten 18 Arbeiter, die im Mai vergangenen Jahres auf den Obsthof in der Region gekommen waren. Die Kammer traf am Freitag allerdings noch keine Entscheidung in der Auseinandersetzung. Richterin Carolin Hopf vertagte diese auf den 10. Juni. Einen von der Kammer vorgeschlagenen Vergleich hatte der Landwirt zuvor ausgeschlagen.

Bodensee Streit um Lohn für georgische Erntehelfer: Obstbauer aus Friedrichshafen vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Mehr zum Thema