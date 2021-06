Starkregen und schwere Sturmböen: Wegen heftiger Gewitter mussten am Montagabend in der Region wieder zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken. Allein in Friedrichshafen wurden nach Angaben der Stadt zwischen 19.57 und 23.30 Uhr bereits 75 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, Wasser in Kellern und Gebäuden sowie eines Teileinsturzes einer freitragenden Halle in Unterlottenweiler gemeldet.

Der Gewittersturm hat am Montagabend in Friedrichshafen-Ailingen in der Nähe der Reinachmühle einen Baum umgeworfen, dessen Stamm sich quer über die Fahrbahn legte. | Bild: Andreas Ambrosius

Hinzu kamen drei Seenoteinsätze, bei denen Segler von dem schnell auffrischenden starken Wind überrascht wurden. Die Einsätze verteilten sich auf das gesamte Stadtgebiet. In Unterlottenweiler wurde eine etwa 50 Meter lange Seitenwand einer freitragenden Halle auf rund 40 Metern vom Wind herausgedrückt, schreibt die Stadt in einem Pressetext.

Im Einsatz waren rund 180 Feuerwehrkräfte aller Abteilungen der Feuerwehren Friedrichshafen, Ailingen, Ettenkirch, Raderach, Kluftern und Fischbach. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren Immenstaad und Tettnang.