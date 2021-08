Ob in Überlingen, Friedrichshafen oder Ravensburg: Immer, wenn in einer Tiefgarage oder in einem Parkhaus ein Auto Feuer fängt, entstehen riesige Schäden mit teils monatelangen Sanierungsarbeiten am Gebäude. Wir fassen vier Ereignisse aus 2020, 2018, 2014 und 2012 zusammen.

Januar 2020: Tiefgarage und Carport in ÜberlingenIm Januar 2020 kam es in Überlingen zu zwei Bränden, zunächst in einer privaten Tiefgarage in der Hägerstraße. Zwei Autos und drei Motorroller brannten aus, am Gebäude entstanden Schäden durch den