Strom am eigenen Haus zu erzeugen, das ist inzwischen nichts Besonders mehr. Solarmodule hängen auf Dächern und sogar an manchem Balkon von Wohnungen. Doch nachts und im Winter liefern die Anlagen keine Energie. Genau für dieses Problem hat nun Viktor Rakoczi eine Lösung gefunden.

Daniel Düsentrieb vom Bodensee

Der 42-Jährige arbeitet eigentlich als Systemingenieur für Autonomes Fahren. In seiner Freizeit ist er allerdings ein richtiger Daniel Düsentrieb. Über 120 Patente hat er bereits veröffentlicht. Erfunden hat er etwa einen Jet-Antrieb für Surfbretter und eine Auto-Dachbox, die auf Koffergröße schrumpfen kann. Kürzlich wurde er sogar auf der Internationalen Erfinderausstellung in Genf ausgezeichnet, konkret für sein patentiertes Konzept einer dezentralen Windkraftanlage.

Viktor Rakoczi Der Erfinder und Tüftler wurde 1980 in Ungarn geboren. Bereits als Kind begeisterte er sich für Technik und Innovation. Hauptberuflich befasst er sich mit dem Thema Autonomes Fahren.

Wie soll das Windkraftwerk funktionieren? Seine Idee stellt der Tüftler beim Unternehmen CADfactory in Friedrichshafen vor. Deren Chef Kurt Vollmer erstellt für Rakoczi virtuelle Modelle der Idee. Sie dienen der präzisen technischen Dokumentation des Konzepts. Tatsächlich funktioniert die Windanlage im Grundsatz aber denkbar einfach. Rakozci: „Es ist angedacht, dass sie an Gebäudeecken angebracht wird.“ Deren Kontur – sprich die Mauern und deren Ecken – helfe dabei, anströmenden Wind zu bündeln und in Richtung der zylinderförmigen Anlage zu leiten. Darin dreht sich ein Rotor in Form einer Helix, der einen Generator betreibt. Freistehend funktioniere das Prinzip nicht mit ausreichender Leistung, so der Erfinder. „Zudem sind an der Anlage Blenden angebracht“, führt er weiter aus. Diese sollen dabei helfen, den Windstrom zusätzlich für ein optimales Ergebnis zu steuern.

So könnte es mal aussehen, wenn Viktor Rakoczis Windmodule an Gebäuden angebracht sind. | Bild: Viktor Rakoczi

Pro Modul etwa 250 Watt Leistung

Rakoczis Modelle erzeugen bislang keine Energie. Doch wie viel Strom könnte eine funktionstüchtige Anlage liefern? „Gerechnet auf eine Höhe von etwa 2,70 Metern – das entspricht den Maßen eines Stockwerks – gehe ich von etwa 800 Kilowattstunden Jahresproduktion aus“, so der Erfinder. Das entspreche etwa der Hälfte seines Jahres-Stromverbrauchs im Zweipersonenhaushalt. Das Stadtwerk am See geht zwar bei zwei Personen von gut 3000 Kilowattstunden Jahresverbrauch aus. Doch auch hier könnte die Anlage einen ordentlichen Beitrag leisten.

Kurt Vollmer ist Geschäftsführer der CADfactory in Friedrichshafen. Er unterstützt Viktor Radoczki dabei, sein Konzept zu realisieren. | Bild: Benjamin Schmidt

Hinzu kommt die Frage: Wie viel Energie könnten mehrere Anlagen zusammen erzeugen? Tatsächlich kann Viktor Rakoczi das nicht sicher sagen. Klar sei nur: „Die Zunahme ist nicht linear.“ Denn zwar würden wohl zwei Windräder – übereinander positioniert – etwa die doppelte Strommenge erzeugen. Doch wie es sich verhält, wenn sie an einer zweiten Häuserecke angebracht werden, müsse noch bei Tests geklärt werden. Sicher sei nur, dass der Wind sich an der zweiten Kante anders verhält. Logisch zudem: „Maximal zwei Häuserkanten werden angeströmt. Die anderen liegen im Windschatten.“

So funktioniert die Windkraft-Anlage Video: Benjamin Schmidt

Nächster Schritt ist der Prototyp

Auch weitere Punkte gilt es noch zu beantworten. „Die Anlage wird leicht vibrieren“, vermutet Rakoczi. „Doch das kann man sehr einfach durch eine entsprechende Dämpfung abfangen.“ Auch eine möglicherweise auftretende Geräuschbelastung sei wohl kontrollierbar, zeigt sich der Tüftler überzeugt. „Ziel muss es nun sein, einen Prototypen zu bauen – und den dann zu optimieren.“ Dabei wolle er dann auch an Fragen der Sicherheit arbeiten. Schließlich soll sich niemand an den Geräten verletzen.

Rakoczi wurde auf einer Erfindermesse in Genf für seine Idee ausgezeichnet. | Bild: Benjamin Schmidt

Beim Bau einer funktionierenden Anlage hilft Kurt Volmer mit seiner CADfactory. „Wir erstellen zunächst virtuelle Modelle und die technische Dokumentation“, erläutert der Experte. Das sei Voraussetzung, damit die Maschine nach den Vorgaben ihres Erfinders gebaut werden könne. Eine weitere Voraussetzung: Es braucht jemanden, der in die Idee investiert. Rakoczi: „Wir rechnen damit, dass wir dafür etwa 250.000 Euro benötigen.“

Wichtiger Beitrag zur Energiewende?

Sollte sich die Idee durchsetzen, wäre sie wohl ein wichtiger Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Viktor Rakoczi weiß: „Genehmigungsverfahren für große Windparks dauern sehr lange. Das dezentrale Konzept könnte dieses Problem lösen.“ Tatsächlich ist das Tempo beim Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg alles andere als schnell. Zwar hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Mai angekündigt, es befänden sich derzeit über 400 Windkraftanlagen in der ‚Pipeline‘. Doch auf Anfrage schreibt die Bundesnetzagentur, dass bislang im laufenden Jahr bislang nur zehn „Stromerzeugungseinheiten“ in Betrieb genommen worden sind.

Gemeinsam haben allerdings große wie kleine Windanlagen: Sie laufen auch dann, wenn keine Sonne scheint. Viktor Rakoczi betont: „Sie sind demnach eine perfekte Ergänzung zur Solarenergie.“ Er hofft daher nun darauf, bald Geldgeber zu finden.