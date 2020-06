Friedrichshafen vor 4 Stunden

Er ist die Stecknadel im Heuhaufen: Der 24-jährige Sander Frank wird Stammzellspender für einen Patienten mit Blutkrebs

Sander Frank möchte Menschen in Not gern helfen. Daher hat er einen Organspendeausweis und ließ sich auch als Stammzellspender bei der DKMS registrieren. Jetzt ist tatsächlich seine Hilfe gefragt: Der 24-Jährige, der auch als Gemeinderat in Friedrichshafen engagiert ist, kann mit einer Stammzellspende das Leben eines Patienten mit Blutkrebs retten. Ohne zu zögern hat er sich darauf eingelassen.