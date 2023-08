In Vorarlberg wird aktuell nach Ali Haydar Demirci gefahndet. Der 27-Jährige steht nach Angaben des Landeskriminalamtes unter anderem im Verdacht, an der Schussabgabe bei einem Wohnhaus in Bregenz am Sonntag beteiligt gewesen zu sein.

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben 1,76 Meter groß, hat schwarzes Haar und mehrere auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie linksseitig am Hals. Demirci sei zuletzt Bartträger und mit einer Schildkappe bekleidet gewesen. Der 27-Jährige gilt laut Polizei gewaltbereit und dürfte mit einer Schusswaffe bewaffnet sein.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg fahndet nach dem 27-jährigen Ali Haydar Demirci. | Bild: Polizei Vorarlberg

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, wenden sich unter Telefon +43 59133 803333 ans Landeskriminalamt Vorarlberg oder jeder anderen Polizeidienststelle. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat für Hinweise, die zur Festnahme von Ali Haydar Demirci führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.