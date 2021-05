Rund 10.000 Sommerblumen sind in den vergangenen Tagen für die Gartenschau gepflanzt worden. Regen bekommen sie derzeit ja genug. Im Vergleich zum Gelände der Landesgartenschau in Überlingen ist jenes der Gartenschau in Lindau wesentlich überschaubarer. Hier wir mehr auf das Motto „Natur in der Stadt“ gesetzt, als auf großflächige, bunte Blumenbeete und exotische Pflanzen. Zu Beginn der Woche wird noch an allen Ecken und Enden gewerkelt. Der erste Eindruck dennoch: Große, freie Wiesenflächen dominieren das Gelände, auf dem bis vor kurzem noch hunderte von Autos parkten.

Video: Jesper Hogl

Jetzt gibt es dort schattige Spazierwege, viele Sitzgelegenheiten im Freien, am Wasser auf den neu geschaffenen Uferstufen und zahlreiche kleine Glashäuser. Daneben gibt es einen kleinen Gartenbereich, der die Insel Mainau repräsentiert.

Zahlreiche solcher Glashäuser stehen auf dem Gartenschau-Gelände: In den meisten davon können die Besucher sitzen, Pause machen und den Ausblick auf den Bodensee genießen. | Bild: Susanne Hogl

Der Gartenliebhaber und Kurator zahlreicher Ausstellungen in Lindau, Roland Doschka, hat einen blauen Garten geschaffen und an anderer Stelle gibt es Gräser zu bewundern. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Kletterwand, einen Beach-Volleyball-Platz und einen großzügigen Spielplatz direkt am Wasser. Zusehen gibt es auch eine Freiluft-Fotoausstellung mit Portraits von Nobelpreisträgern und anderen Persönlichkeiten der berühmten in Lindau geborenen Fotografin Herlinde Koelbl.

Da auf dem Gelände der jetzigen Gartenschau früher unter anderem zahlreiche Bahnschuppen standen und immer noch alte Schienen dort liegen, wurde das Thema Eisenbahn und Lindau kurzerhand mit eingebunden. Zu sehen gibt es alte Fotos von Zügen, aber auch Wagons stehen auf dem Gelände. Natürlich wird es auch Führungen geben und zahlreiche kulinarische Angebote geben, je nach Entwicklung der Corona-Zahlen kann man dann im Sitzen mit oder ohne Bedienung Essen und Trinken.

Derzeit schwer vorstellbar: Aber wem es beim Besuch der Lindauer Gartenschau heiß werden sollte, der kann sich hier unter die Dusche stellen. | Bild: Susnane Hogl

„Wir freuen uns aber auch, dass es bei uns die Gelegenheit gibt, mit einem Picknickkorb den Sonnenuntergang auf den Uferstufen genießen zu können“, freut sich schon jetzt Gartenschausprecher Jürgen Widmer. Denn jeder, der eine Dauerkarte besitzt, kann bereits ab 7 Uhr morgens auf das Gelände, bleiben können Besucher bis Sonnenuntergang. Weiter Vorteil: Dauerkartenbesitzer dürfen immer auf das Gelände – auch bei Besucherbeschränkungen. Ab sofort können auch Tageskarten Online bestellt werden, aber immer nur frühestens drei Tage vor dem geplanten Besuch.

Gartenschau: Eintrittskarten, Öffnungszeiten und Anreise Eintritt: Tageskarten für die Gartenschau sind unter



Öffnungszeiten: Die Gartenschau ist ab Donnerstag, 20. Mai bis 26. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstaltungen wie Konzerte wird es voraussichtlich nicht geben.



Anreise und Parken: Mit der Bahn und den Shuttlebussen kommen die Besucher am besten auf die Hintere Insel nach Lindau. Außerhalb gibt es verschiedene Parkplätze, von wo aus Zubringerbusse die Besucher auf die Insel bringen. Direkt auf der Lindauer Insel gibt es keine Parkplätze für Besucher der Gartenschau. Tageskarten für die Gartenschau sind unter www.lindau2021.de sowie direkt an den Eingängen zur Gartenschau erhältlich. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 16 Euro, für Kinder zwischen sieben und 17 Jahren 3 Euro sowie für Auszubildende und Studenten 8,50 Euro. Wer eine Dauerkarte für die Gartenschau in Überlingen, Ingolstadt oder Eppingen besitzt, kann die Lindauer Schau einmalig kostenlos besuchen. Angeboten werden je nach Fahrplan der Bodensee Schiffsbetriebe (BSB) auch Kombikarten für Schiff und Eintritt zur Gartenschau.Die Gartenschau ist ab Donnerstag, 20. Mai bis 26. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstaltungen wie Konzerte wird es voraussichtlich nicht geben.Mit der Bahn und den Shuttlebussen kommen die Besucher am besten auf die Hintere Insel nach Lindau. Außerhalb gibt es verschiedene Parkplätze, von wo aus Zubringerbusse die Besucher auf die Insel bringen. Direkt auf der Lindauer Insel gibt es keine Parkplätze für Besucher der Gartenschau.

„Wir wollen damit so rasch wie möglich auf die aktuellen Ereignisse reagieren und haben auch eine Teststation vor Ort“, so Widmer weiter. Denn auch bei der Gartenschau gilt als Eintrittsvoraussetzung: Genesen, getestet oder geimpft. Am Dienstag vor Eröffnung liegt die vom Robert-Koch-Institut ausgegebene Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau bei 46,4.

Ungewöhnliche Blicke auf Lindau: Wie in blühende Obstbäume eingebettet erscheint der Diebsturm von der Gartenschau aus gesehen. | Bild: Susanne Hogl

Fest steht inzwischen auch das Hygiene- und Sicherheitskonzept, das vom Landratsamt erst jetzt genehmigt wurde: „Wir haben für die Eröffnung ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erhalten, das die ‚Natur in Lindau‘ gemeinsam mit einem externen Berater erstellt hat. Wir haben hierfür unser Einvernehmen erteilt. Das Konzept ist jedoch nicht statisch, sondern muss laufend fortgeschrieben und somit an die aktuellen Begebenheiten angepasst werden“, erklärt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt Lindau.

Zur Eröffnung der Gartenschau am Donnerstag kommt anstelle des terminlich verhinderten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit Melanie Huml die Staatsministerin für Europaangelegenheiten.