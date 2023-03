„Endlich sehen wir wieder Gesichter!“ Michael Vogt strahlt bei dem Gedanken daran, dass die Masken im Pflegeheim seit dem 1. März endlich Geschichte sind. Der 68-Jährige lebt in der Heimstiftung Königin Paulinenstift in Friedrichshafen und konnte in den vergangenen drei Jahren wegen der FFP2-Masken nur die Augen der Pflegekräfte sehen. „Gespräche waren schwierig“, erinnert er sich.

Dennoch war Vogt in der Hochphase der Corona-Pandemie auch dankbar, dass es die Maskenpflicht gibt. Das sieht auch die 84-jährige Ingeborg Jeworowski so. „Es ist für uns schon sicherer gewesen mit Maske“, sagt die Seniorin. Aber in den vergangenen Monaten fragten sich Jeworowski und auch die anderen Bewohner nicht selten, warum die Pflicht überall aufgehoben wird – nur nicht im Pflegeheim.

Seit 1. März gilt keine Maskenpflicht mehr für die Mitarbeiter im Pflegeheim Königin Paulinenstift in Friedrichshafen. | Bild: Lena Reiner | SK-Archiv

Rita Rossmann (85) bringt es auf den Punkt: „Wir haben doch mittlerweile gelernt, mit Corona zu leben. Wir haben keine Angst mehr, dass wir uns anstecken. Dann brauchen wir auch die Masken nicht mehr.“ Die Seniorin freut sich nun sehr darüber, dass die Pflicht nun auch im Heim vor etwa einer Woche aufgehoben wurde. „Endlich erkennt man die Leute wieder richtig“, sagt Rossmann.

In den vergangenen Jahren sei es für sie teilweise schwierig gewesen, die Pflegekräfte im Heim richtig zu verstehen. Silben seien verschluckt worden, Emotionen nicht erkennbar gewesen. „Gott sei Dank ist die Maskenzeit vorbei.“ Weniger für sich persönlich, dafür umso mehr für die Pflegekräfte freut sich die 86-jährige Helga Watenreimer. „Es ist so schön, dass das Personal mal wieder durchatmen kann“, sagt sie.

Lockerere Regeln auch in Überlingen Wie die Stadt Überlingen mitteilt, gelten seit 1. März neue Regeln für die Besucher der städtischen Pflegeheime St. Ulrich und St. Franziskus. Besuche sind jetzt in beiden Häusern täglich von 9 bis 17 Uhr erlaubt. Gäste brauchen keinen negativen Corona-Schnelltest mehr, um einen Bewohner zu besuchen. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass bei Erkältungssymptomen jederzeit Tests angeordnet werden können, um einen Corona-Ausbruch in den Pflegeeinrichtungen zu verhindern. Das Tragen von FFP2-Masken ist für Besucher noch bis zum 7. April verpflichtend.

Bodenseekreis Wer pflegt Oma und Opa, wenn Heime und Pflegedienste ausfallen? Das könnte Sie auch interessieren

Emotionen erkennen? Schwierig

Nadine Akamba arbeitet seit sechs Jahren im Königin Paulinenstift und hat dort auch ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert. Über die vergangenen drei Jahre sagt die junge Frau: „Jeder Tag war anstrengend. Irgendwann war die Arbeit kaum noch machbar.“

Durch die Maske hatten viele Bewohner Probleme, Akamba deutlich zu verstehen. Deswegen musste die Pflegerin lauter sprechen – davon bekam sie Kopfweh und einen trockenen Mund. „Gefühle zu zeigen und zu erkennen war schwierig. Zu vielen Bewohnern hatten wir Pfleger keine Verbindung mehr. Gerade für Demenzkranke war es sehr schlimm“, berichtet Akamba.

„Jeder Tag war anstrengend. Irgendwann war die Arbeit kaum noch machbar.“ Nadine Akamba, Pflegefachkraft im Pflegeheim Königin Paulinenstift

In Erinnerung geblieben sind der Pflegerin auch die Sommermonate. Bei mehr als 25 Grad wurde es unter der Maske teilweise brütend heiß. „Besonders anstrengend war es, wenn wir Leute geduscht haben. Wir haben fast keine Luft mehr bekommen“, erinnert sie sich. Umso mehr sehnte Nadine Akamba in den vergangenen Monaten die Zeit ohne Masken herbei. „Ich habe jetzt endlich wieder das Gefühl, atmen zu können.“

Überlingen Leben in der Isolation: Welche Spuren Corona in einem Seniorenstift hinterließ Das könnte Sie auch interessieren

Besucher müssen weiterhin FFP2-Masken tragen

So sehr sich die Mitarbeiter und die Bewohner im Pflegeheim Königin Paulinenstift über das Ende der Maskenpflicht freuen, umso weniger verstehen sie, warum Besucher weiterhin eine Maske tragen müssen. „Ich finde das wirklich schade“, sagt Bewohner Michael Vogt. Auch Seniorin Rita Rossmann erzählt, dass sie ihre Familie „wirklich gerne mal wieder ohne Maske“ im Heim begrüßen würde.

Christian Muth, Heimleiter Königin Paulinenstift: „Wie erklären wir Angehörigen, dass wir keine Maske tragen, sie aber eine tragen müssen?“ | Bild: Lena Reiner | SK-Archiv

Heimdirektor Christian Muth schließt sich der Kritik der Bewohner an. „Wie erklären wir Angehörigen, dass wir keine Maske tragen, sie aber eine tragen müssen?“, fragt er sich. Muth habe keine Ahnung, worauf die Politik in dieser Hinsicht noch warten möchte. „Die Besucher im Pflegeheim sind die letzte Personengruppe, für die eine Maskenpflicht gilt. Das ist doch absurd“, findet der Heimdirektor. Er hofft, dass die Maskenpflicht in den Heimen bald komplett abgeschafft wird und betont: „Es ist ein Wunsch von uns allen.“