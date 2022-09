Es gibt nach coronabedingter Pause wieder eine neue Bodensee-Weinprinzessin. Elin Sophie Arnold übernahm nach der Wahl im Neuen Schloss in Meersburg das Amt von ihrer Vorgängerin Lea Saible. Arnold stammt wie Saible aus Hagnau und ist 18 Jahre alt. Sie setzte sich am Montag gegen zwei Mitbewerberinnen durch und überzeugte die Jury, bestehend aus Weinfachleuten und Kommunalpolitikern.

Familie führt Hotel in Hagnau

Gekrönt wurde Elin Sophie Arnold von der Badischen Weinkönigin Jessica Himmelsbach aus Heitersheim. Die 18-Jährige ist in der Ausbildung zur Hotelfachfrau und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Familie, die in Hagnau das Hotel Hansjakob betreibt.

Im Vestibül des Neuen Schlosses versprach sie vor einer bunt gemischten Gästeschar aus Bürgerschaft, Politik und Weinanbaubetrieben: „Ich freue mich darauf, den Bodensee zu repräsentieren, meine Heimat, meine Liebe.“

Die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach und die frisch gewählte Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold (von links) posieren zusammen. | Bild: Santini, Jenna

Lea Saible hatte ihre Amtszeit aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verlängert, war aber schon vom Badischen Weinbauverband verabschiedet worden und stand daher nicht mit Prinzessin und Königin im Rampenlicht. Jürgen Dietrich, Direktor des Staatsweinguts, dankte ihr dennoch mit einem Präsent.

Lea Saible, vorherige Bodensee-Weinprinzessin (links), ist im Publikum und freut sich über anerkennende Worte von Jürgen Dietrich, Direktor des Staatsweinguts. | Bild: Santini, Jenna

Eröffnung des Weinfestes

Die Wahl von Elin Sophie Arnold klang mit einer Weinprobe und Unterhaltung durch die Knabenmusik Meersburg auf der Seeterrasse aus. Der nächste Termin für die frisch gewählte Weinhoheit ist die Eröffnung des 46. Bodensee-Weinfestes am Freitag.

Das Vestibül des Neuen Schlosses ist zur Wahl der Bodensee-Weinprinzessin gut besucht. | Bild: Santini, Jenna