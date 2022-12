Offenbar waren die Autofahrer diesmal besser vorbereitet. Als am Donnerstagabend Regen auf den kalten Boden fiel und sich die Straßen innerhalb einer Woche zum zweiten Mal in Eisflächen verwandelten, passierten wenige und gar keine schweren Unfälle. Am Mittwoch hatte Glatteis auf der B 31 in Friedrichshafen zu einem folgenschweren Unfall geführt. Betroffen davon war ein teurer Geländewagen.

Glücklicherweise nur Blechschaden

Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam es im Zeitraum von Donnerstagabend (etwa 20 Uhr) bis Freitagmorgen (10.30 Uhr) im gesamten Bodenseekreis „lediglich“ zu knapp zehn Unfällen, die im Zusammenhang mit der Witterung standen. „Hierbei ist nach unserer Kenntnis bislang glücklicherweise nur Sachschaden entstanden“, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog.

Unfall mit einem X5 beim Flughafen

Teuer kommt dem Fahrer eines BMW X5, also ebenfalls einem Geländewagen, ein Glätteunfall zu stehen. Am Freitag gegen 2.45 Uhr war der 37-jährige Autofahrer beim Friedrichshafener Flughafen unterwegs, bog auf die Kreisstraße ein und kam bei glatter Straße ins Rutschen. In der Folge stieß er mit seinem X5 gegen die Leitplanke. Der 37-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

„Ein insgesamt normaler Schnee-Alltag“, kommentiert Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamtes, die aktuelle Verkehrslage im Bodenseekreis. Er bezieht sich damit auf den Einsatz der Straßenmeistereien, die für die überörtlichen Straßen im Kreisgebiet zuständig sind.

Lars Gäbler

Die Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen seien am Donnerstagabend mit ihren Räum- und Streufahrzeugen gestartet und waren teilweise bis Mitternacht oder sogar durchgehend im Einsatz. „Heute Morgen ging es zwischen 2.30 und 3 Uhr raus“, so Gäbler.

Waldsteig bei Owingen kurzfristig gesperrt

Schwerpunkte waren die Höhenlagen, in denen es verstärkten Schneefall und teilweise auch glattere Straßenverhältnisse gab. Liegengebliebene Lastwagen oder größere Verkehrsverzögerungen seien nicht bekannt. „Die Kollegen der Straßenmeisterei in Überlingen mussten nur kurzzeitig einen Abschnitt einer Kreisstraße sperren, um den ansteigenden Verlauf an der Stelle wieder befahrbar zu machen. Aber auch das verlief in den Morgenstunden geräuschlos.“ Dabei handelte es sich um den Abschnitt Waldsteig zwischen Owingen-Billafingen und Herdwangen.

Fahrer der Straßenmeisterei nachts zur Stelle

Dank der Möglichkeit zum Homeoffice können kurzfristiger als früher bei solchen Wetterlagen die Autos in der Garage bleiben. Michael Martin, Leiter der Straßenmeisterei in Überlingen, lobt sein Team und sagt scherzhaft: „Homeoffice ist für sie nicht möglich.“ Seine Fahrer seien selbst aber gute Autofahrer und schafften es sicher bis in den Betriebshof der Straßenmeisterei, auch wenn zu dem Zeitpunkt, an dem sie nachts ihren Dienst antreten, die Straßen noch nicht geräumt sind.

Michael Martin

Michael Martin verweist auf die Gefahr, die für Autofahrer herrscht, wenn Regen auf eiskalten Boden fällt. Im Bodenseekreis seien auf dem Höchsten, in Nesselwangen, in Kressbronn und entlang der B 31 bei Meersburg Thermometer in den Boden eingelassen, deren Temperaturen sie elektronisch abrufen können. Wenn wie in den aktuellen Fällen nötig, rückt das Team der Straßenmeisterei präventiv aus und streut Salz, bevor der Regen zu Eis erstarren könnte.

Eine Tonne Salz passt in eine Schaufel, die hier ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Überlingen in ein Streufahrzeug füllt. | Bild: Hilser, Stefan

Bauhöfe sorgen für freie Ortsstraßen

Neben den Straßenmeistereien des Kreises sind die Gemeinden mit ihren Bauhof-Teams auf den Ortsstraßen im Einsatz, oder auf Gehwegen, um Fußgänger vor einem Sturz zu schützen. In Überlingen ist das Straßennetz ohne Geh-und Radwege und ohne Gemeindeverbindungsstraßen etwa 123 Kilometer lang. „Von Donnerstagabend bis Freitag gab es seitens des Betriebshofes keine Probleme, da die Zuständigen den Wetterbericht beobachtet und entsprechend frühzeitig reagiert haben“, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. „Aufgrund der Wettervorhersagen haben sie gestern Abend vorgestreut, um dem Eisregen vorzubeugen und sind heute früh um 3 Uhr wieder losgefahren. Somit haben sie zumindest aus ihrer Sicht die Situation unter Kontrolle.“