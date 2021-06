Der Rhein zwischen Hard und Fussach ist in diesen Tagen eine graue, wilde Wassermasse mit extremer Strömung und noch immer eisigen Temperaturen. Zuerst ist nur der Kopf eines Schwimmers darin auszumachen. Dann sind laute Hilferufe zu hören. Gleichzeitig versucht er, mit erhobenen Armen auf sich aufmerksam machen und über Wasser zu bleiben. Der Mann – so sieht es zumindest aus – braucht so schnell wie möglich Hilfe.

Rettung naht und das ist auch rasch notwendig, denn der Rhein ist eiskalt und hat eine starke Strömung. Hier probt die Wasserrettung Vorarlberg den Ernstfall. | Bild: Hans-Robert Nitsche

„Der Rhein hat eine extrem starke Strömung und selbst wir als ausgebildete Wasserretter haben da echt zu kämpfen“, erklärt Sebastian Hellbock, Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg. Die inszenierte Situation ist Teil einer Hochwasser-Einsatzübung. Die Österreichische Wasserrettung, deren schnelle Einsatztruppe aus 120 Männern und Frauen besteht, hat jetzt zwölf Boote für die Hochwasserrettung und vier Schlauchboote im Einsatz. Mit Hilfe dieser Ausrüstung könnten im Falle einer Evakuierung wegen Hochwasser in der Stunde bis zu 150 Menschen geborgen werden.

Auch Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer kennt die Gefahren. „Wir wissen alle, wie schnell der Rhein über die Ufer treten kann und auch um die Gefahren im Bodensee“, so Fischer bei der Übung am vergangenen Wochenende. Auch Sicherheitslandesrat Christian Gantner unterstrich die Rolle der Wasserrettung als unverzichtbarer Teil der regionalen Sicherheitsstrukturen im Land. „Mit ihrer Professionalität und prompten Einsatzbereitschaft leistet die Wasserrettung einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Bevölkerung.“

Informationen zur Wasserrettung Vorarlberg Die Wasserrettung Vorarlberg unter der Leitung von Landesleiter Sebastian Hellbock hat 1400 Mitglieder. Sie ist primär für die Rettung am und aus den Gewässern Vorarlbergs verantwortlich. Alleine im vergangenen Jahr wurden aus diesen Flüssen und Seen 27 Menschen aus teils akuter Ertrinkungsfahr gerettet. Auch bei Starkregen- und Hochwasserereignissen leistet die Wasserrettung Gantner zufolge wertvolle und leistungsstarke Katastrophenhilfe.

Bestes Übungsgelände bietet für die Wasserretter eine große Baustelle am Rhein bei Hard: Dort wird eine neue Brücke gebaut. Ein Übungsszenario: ein Unfall auf einem noch nicht fertigen Brückenpfeiler, eine Bergung ist nur über den Wasserweg möglich.

Bedingungen, mit denen auch Profis zu kämpfen haben

Die Retter sind zwar schnell mit dem Boot vor Ort, doch beim Versuch, die Rettungsliege und die Leiter am Pfeiler anzulehnen, fallen zwei Wasserretter in den Rhein, können sich gerade noch am Schlauchboot festhalten.

Bei der Übung auf dem Rhein bei Hard zeigte sich, dass Rettungsaktionen auch für die Retter selbst gefährlich sein können: Zwei von ihnen fielen ins eiskalte Wasser und gelangten gerade noch ins Boot zurück. | Bild: Hans-Robert Nitsche

„Bei so einer Übung sieht man dann sehr gut, was noch geübt werden muss und dass auch Profis mit den Bedingungen zu kämpfen haben“, erklärt Sebastian Hellbock.

Nachdem im zweiten Anlauf alles reibungslos geklappt hat, beginnt der dritte Teil der Übung. Ein verletzter Mann muss von einem hohen Brückenpfeiler gerettet werden.

Ein verletzter Arbeiter muss von einem Brückenpfeiler auf dem Rhein in ein Boot abgeseilt werden. Die Aktion war Teil einer großen Übung der österreichischen Wasserrettung auf dem Rhein. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Er wird abgeseilt, schwebt kurzzeitig in rund sieben Metern Höhe über dem Rhein, bevor er schließlich sicher im Rettungsboot ankommt. Sebastian Hellbock ist mit dem Verlauf der Übung zufrieden, hofft aber natürlich trotzdem auf einen Sommer mit möglichst wenigen Einsätzen.