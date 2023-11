Autofahrer aufgepasst: Wegen einer Einsatzübung ist der Pfändertunnel in der Nacht von Montag (13. November) auf Dienstag gesperrt. Laut einer Mitteilung der Asfinag trainieren rund 250 Einsatzkräfte für den Ernstfall, mit dabei sind unter anderem die Feuerwehren Bregenz-Rieden und Lochau, die Autobahnpolizei Dornbirn, das Rote Kreuz Bregenz sowie die Autobahngesellschaft Asfinag. Für Autofahrer bedeutet dies, dass der Tunnel zwischen 19 und 5 Uhr in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt wird. Dieser wird über das Bregenzer Stadtgebiet umgeleitet.

Asfinag steht für die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, eine österreichische Infrastrukturgesellschaft. Sie ist für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Bemautung des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes zuständig.

Regelmäßige Übungen im Tunnel

Auf dem 2250 Kilometer langen Streckennetz der Asfinag gibt es nach Angaben der Autobahngesellschaft 166 Tunnel. Diese werden von den Verkehrsmanagement-Zentralen überwacht. Zwischenfälle in Tunnel kommen nach Angaben der Asfinag nicht öfter vor als auf anderen Strecken, stellen aber besondere Herausforderungen dar. Daher gebe es regelmäßig Tunnelübungen mit verschiedenen Szenarien. Angenommen werden dabei beispielsweise Brände, Überschwemmungen nach starken Regenfällen oder Verkehrsunfälle.

Darum ist eine Sperrung erforderlich

Bei Kleinübungen würden einzelne Sicherheitsbereiche des Tunnels für den Ernstfall getestet. Bei Großübungen werden laut Asfinag hingegen unter möglichst realistischen Bedingungen komplexe Einsatzszenarien durchgespielt. Am Pfändertunnel fand die letzte Großübung 2021 statt. Damit die Einsatzkräfte alle Zufahrten und Querungen nutzen können, müssen Tunnel während einer Großübung für den Verkehr gesperrt werden.

Der Pfändertunnel wird wegen einer Einsatzübung für eine Nacht gesperrt. | Bild: Asfinag (Archiv)

Für den Einsatz am Pfändertunnel sind die Portalfeuerwehren in Lochau und Bregenz-Rieden mit speziellen Tunnelfahrzeugen ausgestattet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor knapp vier Wochen vor Ort, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten war. Wegen Bauarbeiten wurde der Verkehr zu diesem Zeitpunkt in beiden Fahrtrichtungen durch eine Tunnelröhre geleitet. Ein Autofahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste aus seinem Auto befreit werden. Auch Brandeinsätze stellen in einem Tunnel eine besondere Herausforderung dar.

Glück im Unglück hatte dabei beispielsweise ein Autofahrer an Heiligabend 2022. Als er bemerkte, dass Rauch aus seinem Motorraum drang, stellte er seinen Wagen in der Pannenbucht ab. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann sah, dass das Fahrzeug zu brennen begann, und löschte das Feuer. Die alarmierten Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um die Nachlöscharbeiten. Der Tunnel musste dafür gesperrt werden.