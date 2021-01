Kurzzeitig schien es, als könnte es ein Art Bilderbuch-Dezember werden – zumindest, was das Wetter anbelangt. Am Adventskranz brannte gerade so die erste Kerze, als bis in tiefere Lagen der erste Schnee fiel, „vielerorts sogar mehr als den gesamten vergangenen Winter hindurch“, wie die Wetterwarte Süd bilanziert. Dabei blieb es allerdings zumindest verbreitet auch.

Recht hat er: Nebel, Schnee und darüber wechselnde Bewölkung ergeben schöne Motive, schreibt Leserreporter Reinhold Köfer zu seinem Bild, das Mitte Dezember vom Höchsten aus entstand. | Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

An Niederschlag mangelte es nicht – meist fiel er aber in Form von Regen

Nun wären sonnige Dezembertage fürs Gemüt gewiss eine akzeptable Alternative gewesen. Auch diese hielten sich allerdings in Grenzen. Niederschlag gab es dagegen noch reichlich: den Erhebungen der Meteorologen von Wetterkontor zufolge insgesamt 86,2 Liter pro Quadratmeter in Friedrichshafen. Meist fiel dieser Niederschlag aber eben in Form von Regen.

Bodenseekreis Zu trocken und zu warm: So war das Wetter in der Bodenseeregion im November Das könnte Sie auch interessieren

Überwiegend zu nass, sonnenscheinarm und allgemein zu warm: So fasst die Wetterwarte Süd das Dezemberwetter in der Bodenseeregion und Oberschwaben zusammen. Zahlreiche Tiefdruckgebiete sorgten einer Mitteilung zufolge für eine ausgesprochen wechselhafte Witterung. „Sie brachten anfangs mäßig kalte Polarluft mit Schnee, dann aber recht milde Luft, öfter mal Regen und am Alpenrand immer wieder Föhn.“

Und dann war da noch dieser mitunter zähe Nebel

Vor Weihnachten folgte das sprichwörtliche „Weihnachtstauwetter“ in Form einer milden, föhnigen Südwestwindlage, heißt es von der Wetterwarte Süd weiter. „Die Niederungen versanken nun tagelang unter einem zähen Grauschleier. Während man sich hier (Bad Schussenried, d. Red.) glücklich schätzen konnte, wenigsten kurz mal die Sonne zu Gesicht zu bekommen, herrschte im föhnangehauchten Allgäu, auf dem Höchsten und auf der Westalb, ober- und außerhalb des Nebelmeeres, des Öfteren milder Sonnenschein.“

So schön können Weihnachtstage ganz ohne Weiß sein: Diese Aufnahme entstand am zweiten Weihnachtsfeiertag in Hagnau. | Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Während die Sonnenscheindauer ober- und außerhalb des Nebelmeeres der Wetterwarte Süd zufolge in etwa das statistische Soll erreichte, seien an der Wetterzentrale in Bad Schussenried dagegen lediglich 30,3 Sonnenstunden verzeichnet worden – und damit noch nicht einmal halb so viel wie im Dezember 2019. Vom Verhältnis her ähnlich, in Summe sogar noch düsterer sah es in Friedrichshafen mit laut Wetterkontor insgesamt 20,9 Sonnenstunden aus. Das entsprach exakt der Hälfte des langjährigen Mittels, im Dezember 2019 waren es knapp 70 Sonnenstunden.

Wetter Gibt es diesen Herbst am Bodensee wirklich mehr Nebel als sonst? Ja, sagt ein Experte und erklärt, wieso Das könnte Sie auch interessieren

So kalt er sich angefühlt haben mag: Für einen Dezember war der Monat zu warm

Allzu kalt war es für einen Dezember dabei nicht. Unterm Strich sei der Monat zu warm gewesen, so die Wetterwarte Süd in ihrem Überblick für die Region: um ein bis eineinhalb Grad in den Nebelregionen am Bodensee, in Oberschwaben, an Donau und Iller und mehr als zwei Grad, örtlich beinahe drei, auf den wetterbegünstigten Berghöhen von Alb und Allgäu.

Der kälteste Tag in Friedrichshafen war nach Wetterkontor-Erhebungen der 27. Dezember mit bis zu fünf Grad Celsius unter Null. Am wärmsten Tag des Monats, nur fünf Tage zuvor, wurden in der Zeppelinstadt knapp 19 Grad mehr gemessen.