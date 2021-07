Wegen Corona waren Clubs eine lange Zeit geschlossen. Jetzt gibt es in Ravensburg ein Modellprojekt, bei dem zwei Diskotheken dabei sind. Doch wie wird das Konzept umgesetzt und was sagen Partygäste dazu? Wir waren in der „Kantine“ und haben hinter die Kulissen des Projekts geschaut.

Der Abend fängt mit einer einfachen Frage an: was anziehen? Im Kleiderschrank gibt es eigentlich genug Auswahl. Aber seit Beginn der Corona-Pandemie wurden so manche Outfits einfach komplett vergessen. Was also anziehen, wenn es zum Feiern geht?