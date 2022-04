Der frühe Tod der Mutter, die eigene Krebserkrankung, zwei autistische Kinder und der Vater in der Ukraine – zu viel für Vegan-Influencerin und ehemalige Miss Tuning Katharina Kuhlmann. Am 1. April wachte sie auf und war halbseitig gelähmt. Mit gerade einmal 44 Jahren hatte sie einen Schlaganfall erlitten.

Bild: Eva-Maria Bast

Am Osterwochenende war in Meersburg und Uhldingen ein Roter Ibis gesichtet worden. Heimisch ist der exotische Vogel eigentlich in Südamerika, ein Zoo im Südwesten oder in der Schweiz vermisst ihn nicht. Von wo hat er also an den Bodensee gefunden? Experten haben da eine Vermutung.

Bild: Marianne Kaindl

Die allgemeine Impfpflicht ist im Bundestag spektakulär gescheitert – das Personal in Kliniken und Heimen musste sich jedoch impfen lassen. Ende März ist die Meldefrist für Ungeimpfte abgelaufen. Ihnen droht nun ein Betretungsverbot für ihren Arbeitsplatz. Doch wie viele Menschen im Bodenseekreis sind davon überhaupt betroffen? Und wie geht es mit ihnen drei Wochen nach Fristende weiter?

Bild: Sven Hoppe/dpa

Direkt am Ortseingang von Urnau liegt ein herrschaftliches Anwesen vergangener Zeit: Die Alte Mühle. Seit 2018 steht sie leer. Jetzt haben Jochen und Manu Rädeker das große Anwesen im Deggenhausertal gekauft. Das Konstanzer Ehepaar hat konkrete Pläne und verrät, wie und warum sie das Areal für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.

Bild: Stefanie Nosswitz

Vielen Menschen sind die Bilder von langen Schlangen vor leeren Tankstellen in Großbritannien noch präsent. Wegen des Brexits hatten viele Berufskraftfahrer aus anderen EU-Staaten das Land verlassen. Folgen waren der Mangel an Lastwagenfahrern und unterbrochene Lieferketten. Könnten solche Szenarien aufgrund des anhaltenden Fahrermangels auch bei uns drohen? Wir werfen einen Blick auf die Lage in der Region.

Bild: Nico Talenta

Yvonne Stärk ist frustriert. Seit März ist sie auf der Suche nach einem neuen Kinderarzt für ihre zwei Söhne. Seit März telefoniert sie sämtliche Praxen in Überlingen und Umgebung ab. Seit März bekommt sie nur Absagen. Vielen Familien geht es ähnlich – und das, obwohl es laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg genügend Kinderärzte im Bodenseekreis gibt.

Bild: Mona Lippisch

