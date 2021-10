Wie, die Woche ist schon wieder vorbei? Blicken Sie mit uns zurück – und auch nach vorn. Hier sorgen wir dafür, dass Sie diese Woche im Bodenseekreis nichts verpasst haben.

Bild: Benjamin Schmidt/Achim Mende/Lucas Peuser

Schöne Grüße aus dem Weltall! Was für eine spektakuläre Aktion von Fotograf Achim Mende und Veranstaltungstechniker Heiko Grebing. Sie starteten bei der Landesgartenschau in Überlingen am Sonntag einen mit Helium gefüllten Ballon, der bis an den