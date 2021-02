Fünf Pakete stehen mit etwas Abstand in einer Reihe auf dem Boden. Es ist recht dunkel in dem ansonsten verlassenen Gang in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg. Lampen mit künstlichen, kalten Licht hängen an der Decke. Sie sorgen für die nötige Orientierung.

Vorgespielte Suchaktion: Spürhund Coco soll das Paket finden, in dem Rauschgift versteckt ist. | Bild: Mona Lippisch

Für Coco wären die Lampen aber eigentlich überflüssig. Sie findet sich alleine mit ihrem gut ausgeprägten Geruchssinn zurecht. Genau wegen diesem Sinn ist die junge Schäferhündin in der JVA im Einsatz: Coco ist ein Spürhund, sie ist spezialisiert auf Drogen.

Hündin Coco weiß genau, wann die Arbeit beginnt. Dann spitzt sie die Ohren und kann es kaum erwarten. | Bild: Mona Lippisch

Aufgeregt, mit gespitzten Ohren sitzt die Hündin im Gang. Ihr schwarzes Fell glänzt im spärlichen Licht. Coco wartet auf ihren Einsatz. Neben der Hündin steht Roman Schnetz. Und Coco weiß genau: Wenn der Mann neben ihr ein Kommando gibt, dann beginnt für sie die Arbeit.

In diesem Fall hat die Hündin die Aufgabe, die Pakete auf ihren Inhalt zu untersuchen – genauer gesagt auf Spuren von Betäubungsmitteln. „Coco ist speziell ausgebildet und geprüft“, erklärt Roman Schnetz. „Mithilfe ihrer Nase findet sie harte und weiche Drogen.“

Über Coco von Bühren Coco von Bühren ist ein Deutscher Schäferhund und drei Jahre alt. Nach einer vierwöchigen Probezeit bei Roman Schnetz und einer Ankaufsuntersuchung durch den Tierarzt hat Coco Anfang 2019 ihre Ausbildung zum Spürhund begonnen. In der ersten Zeit lernte die Hündin Gehorsam und in nur zwölf Wochen dann das komplette Programm eines sogenannten Rauschgiftspürhundes. „Im Juli gab es das offizielle Zertifikat vom Zoll“, berichtet Hundeführer Roman Schnetz erfreut. Seitdem ist Coco in der JVA Ravensburg im Einsatz – und außerdem auch in anderen JVAs in Baden-Württemberg. Wenn Coco gerade nicht arbeitet, geht sie mit Schnetz spazieren oder liegt neben ihm im Büro. Außerhalb von ihrer Arbeit im Gefängnis ist Coco der Hund der Familie Schnetz. Ihre Lieblingsbeschäftigungen: Gassi gehen und neben dem Fahrrad laufen.

Die Hündin selbst sehe die eigentliche Arbeit eher wie ein Spiel. Deswegen sei das Belohnen sehr wichtig, betont Hundeführer Roman Schnetz. Nur so bleibt die Hündin mit Spaß dabei. Und den hat sie offensichtlich: Sobald Coco das Kommando ihres Herrchens erkennt, geht es los. Freudig nimmt sie die aufgestellten Pakete unter die Lupe. Damit Roman Schnetz in der Situation die Kontrolle behält, hat er die Hündin dabei an der Leine.

Coco legt sich auf den Boden ab und bleibt ganz ruhig. Damit signalisiert sie Hundeführer Roman Schnetz, dass sie fündig geworden ist. | Bild: Mona Lippisch

Es dauert nur wenige Sekunden und Coco hat das im Vorfeld präparierte Päckchen gefunden. Sie lässt sich fallen, legt sich vor dem Paket nieder. „In der Fachsprache heißt es, sie ‚bannt‘ die Zielquelle. Damit zeigt mir der Hund, dass dort etwas sein könnte“, erklärt Schnetz.

Für jeden Fund gibt es eine Belohnung

Wäre die Kontrolle real, würde der Justizbeamte den Karton nun untersuchen. Doch zuerst wird Coco für ihre Arbeit belohnt. „Nach einer erfolgreichen Suche möchte der Hund eine Belohnung haben. Die gibt es entweder in Form von Leckerchen oder Spielzeug.“

Als Belohnung nach der erfolgreichen Suche darf Coco mit dem Ball spielen. | Bild: Mona Lippisch

Wie lange Coco konzentriert nach Drogen suchen kann, ist von einigen Faktoren abhängig. Je wärmer und schwüler das Wetter beispielsweise ist, desto kleiner wird die Aufmerksamkeitsspanne der Hündin.

„Man kann eine 15-minütige Suchaktion eines Hundes in etwa mit einem 5000-Meter-Lauf für den Menschen vergleichen“, sagt Roman Schnetz. Sobald die Konzentration bei Coco nachlässt, gibt es eine Pause. „Ich kenne Coco gut und weiß, wann sie nur noch oberflächlich schnüffelt“, sagt Schnetz und schmunzelt.

Über Roman Schnetz Roman Schnetz arbeitet seit 2009 mit Diensthunden in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg. Nachdem sein erster Diensthund 2019 verstarb, machte sich der 52-Jährige erneut auf die Suche nach einem Hund – und fand Coco. Seit 2019 ist Schnetz außerdem Diensthundelehrwart der Hundeteams in Baden-Württemberg. Das bedeutet, er darf Hundeführer und Hunde selbst ausbilden.

Neben den Postkontrollen in der JVA, kontrollieren Coco und ihr Herrchen täglich auch etwa 30 Besucher. Momentan sind coronabedingt keine Besuche in der Anstalt erlaubt. Trotzdem gibt es für die Schäferhündin viel zu tun – denn auch das Durchsuchen der Werksbetriebe und der Hafträume gehören zu ihren Aufgaben.

Einsatz von Hunden in der JVA In den Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg sind seit diesem Jahr fünf Spürhunde im Einsatz, die nach Betäubungsmitteln und nach Handys suchen. Das Projekt wurde vom Ministerium der Justiz und für Europa 2019 ins Leben gerufen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa. Einer der fünf Spürhunde ist Coco von Bühren. Wie Roman Schnetz erklärt, erfüllt nicht jeder Hund die Voraussetzungen, ein Spürhund zu werden. „Die Tiere müssen einen sehr ausgeprägten Spiel- und Beutetrieb mitbringen und von der körperlichen Statur passend sein“, sagt Schnetz. Zu große oder zu kleine Hunde seien für den Einsatz als Spürhund in der JVA nicht geeignet.

Seit 2009 ist ein Spürhund in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg im Einsatz. Der Vorgänger von Coco verstarb 2019 – seitdem ist die junge Schäferhündin vor Ort und durchsucht Gefängnisräume, Werksbetriebe und mehr nach Rauschgift. | Bild: Mona Lippisch

Und wie erfolgreich ist Coco bei ihren Suchaktionen? Roman Schnetz erklärt, dass man Erfolg mit Tieren nicht in Zahlen messen könne. „Dass Coco überhaupt hier ist, ist schon ein Erfolg“, sagt er und lacht.

Hund im Gefängnis als präventive Maßnahme

Denn der Hund vor Ort wirke sich vor allem präventiv auf die Handlungen der Gefangenen und Besucher aus. „Sie wissen, dass Coco da ist und dass Kontrollen stattfinden können. Sie werden also vorsichtiger, schmuggeln weniger Drogen„, sagt Schnetz. Ab und an findet die Hündin dann trotzdem etwas – das sei „ein schöner Nebeneffekt“.