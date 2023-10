Bis 56 Meter in die Tiefe. Nur mit Schwimmflossen, Tauchbrille, Neoprenanzug und etwas Blei. Ohne Sauerstoff. Klingt unmöglich? Für Aaron Kunert nicht. Als Apnoetaucher ist er in den Tiefen des Bodensees unterwegs. Anders als beim Gerätetauchen nutzt der 40-Jährige dafür keine Sauerstoffflasche, sondern nur einen einzigen Atemzug.

„Die Zeit des Luftanhaltens bezeichnet man als Apnoe. Deswegen sagt man zum Freitauchen oft auch Apnoetauchen“, erklärt Kunert. Ein Leben ohne das Tauchen kann er sich schon lange nicht mehr vorstellen. Sein Tiefenrekord im Bodensee liegt bei 52 Metern, im Meer bei 56 Metern.

Aaron Kunerts Tiefenrekord im Meer liegt bei 56 Metern – ganz ohne Sauerstoff. | Bild: Aaron Kunert, privat

In der Disziplin Statik liegt Kunerts Bestzeit bei 5 Minuten und 17 Sekunden. Hier spielt die Tiefe keine Rolle, sondern nur die Zeit, die der Freitaucher ohne Sauerstoff unter Wasser verbringen kann. Während der 40-Jährige früher sogar bei einigen Wettkämpfen mitmachte, taucht der Softwareentwickler aus Konstanz heute nur noch aus Spaß. „Es beflügelt mich. Wenn ich unter Wasser bin, fühle ich mich wohl“, sagt Kunert.

„Genau das ist das Aufregende: dass wir eigentlich nicht dafür geschaffen sind, für eine längere Zeit ohne Sauerstoff unter Wasser zu sein.“ Aaron Kunert, Apnoetaucher

Als ausgebildeter Freitauchlehrer weiß er, dass es dauern kann, bis sich dieses Gefühl einstellt. Denn eigentlich ist es für Menschen untypisch, sich unter der Wasseroberfläche „wohl“ zu fühlen. „Genau das ist das Aufregende: dass wir eigentlich nicht dafür geschaffen sind, für eine längere Zeit ohne Sauerstoff unter Wasser zu sein.“

Freitauchen lernen Prinzipiell kann jeder das Freitauchen lernen, betont Aaron Kunert. Mitbringen sollte man nur „die Liebe zum Wasser“ und die Bereitschaft, in eine Grundausrüstung zu investieren. Die besteht aus einem Neoprenanzug, einer Tauchmaske, Blei und Flossen. „Für eine solche Ausrüstung sollte man etwa 400 bis 500 Euro einplanen“, sagt Kunert. Grundsätzlich rät er Interessierten, erst einmal einen Kurs zu besuchen und dann zu schauen, ob man Spaß daran hat. Voraussetzung für die Teilnahme an einem Kurs ist ein Gesundheitscheck beim Arzt. „Im Kurs lernt man dann die richtige Atemtechnik und den Druckausgleich, aber auch den Flossenschlag“, sagt der Tauchlehrer. Er selbst bietet nur noch selten Kurse an – und er weiß auch, dass das Freitauchen am Bodensee kaum noch gelehrt wird. Die meisten Tauchschulen bieten nur das Gerätetauchen an. Eine Schule, die Kurse im Bereich Freitauchen anbietet, gibt es beispielsweise in der Schweiz, genauer in Horn. Das Mindestalter für eine Teilnahme liegt hier bei zehn Jahren. Weitere Informationen gibt es hier.

Schon als Kind vom Wasser begeistert

Schon in seiner Kindheit verbrachte Aaron Kunert viel Zeit im Wasser, damals noch im Freibad. Als er 14 Jahre alt war, probierte er zum ersten Mal aus, wie lange er die Luft beim Tauchen anhalten kann. „Damals wusste ich noch nicht, dass es da wirklich eine Sportart gibt“, erinnert sich Kunert. Seinen ersten Freitauchkurs besuchte er erst knapp zehn Jahre später.

Etwa einmal im Jahr macht Aaron Kunert einen Tauchurlaub und reist entweder ans Mittelmeer oder ans Rote Meer. „Hier entstehen dann die besseren Bilder“, sagt er schmunzelnd. „Im Bodensee ist es immer etwas trüb.“ | Bild: Aaron Kunert, privat

Wegen seiner Promotion an der Universität Konstanz zog er 2009 aus dem Raum Freiburg an den Bodensee, wo er auch heute noch mit seiner Freundin und seiner Tochter wohnt. Die Nähe zum Wasser nutzt Aaron Kunert besonders in den Sommermonaten, da geht er mindestens ein bis zwei Mal pro Woche im Bodensee tauchen. Sein liebster Tauchspot zum Tieftauchen befindet sich in Dingelsdorf. Auch in Überlingen und Wallhausen hat er bereits Tiefen-Tauchgänge unternommen.

Ansonsten taucht der 40-Jährige auch gern am Seerhein in Konstanz. Dass sich Kunert irgendwann einmal so wohl im Bodensee fühlt, hätte er am Anfang nicht gedacht. „Zuerst hatte ich Angst im Naturwasser, weil ich davor nur im Pool getaucht bin“, gibt der 40-Jährige zu. Doch nach ein paar Kursen im See traute er sich immer tiefer nach unten.

Aaron Kunert am Konstanzer Seerhein. Hier geht er im Sommer gern tauchen, allerdings ohne „Tiefgang“. Wenn er wirklich in die Tiefe möchte, geht er beispielsweise nach Dingelsdorf. | Bild: Mona Lippisch

Tauchen ist nicht ungefährlich

2011 machte Kunert sogar selbst die Ausbildung zum Freitauchlehrer. Als Tauchlehrer weiß Aaron Kunert, dass sein Sport nicht gerade ungefährlich ist. Regelmäßig kommt es auch im Bodensee zu Taucherunfällen. Auch Kunert wurde schon einmal unter Wasser ohnmächtig. „Das war während meiner Tauchausbildung beim Auftauchen. Ich musste gerettet werden“, erinnert er sich und betont: „Deswegen ist es wichtig, niemals alleine tauchen zu gehen. Man braucht immer einen Partner, der einen sichert.“

Aaron Kunert im Urlaub, vor seinem nächsten Tauchgang im Meer. | Bild: Aaron Kunert, privat

Kunert vergleicht das Tauchen gern mit dem Klettersport. Denn auch dieser sei gefährlich, so lange man nicht gesichert ist. „Man kann das Risiko eines Unfalls deutlich minimieren, wenn man sich an die Sicherungsregeln hält“, bekräftigt er. Zusätzlich zu einer zweiten Person benötigen Taucher im Bodensee immer ein Seil, das senkrecht im See hängt und als Orientierung dient. „So weiß ich zu jeder Zeit, wo die Oberfläche ist“, erklärt Kunert.

Obwohl das Tauchen nicht ganz ungefährlich sein kann, könnte sich der 40-Jährige kein schöneres Hobby vorstellen. „Egal ob ich in der Tiefe tauche oder in der Nähe der Oberfläche: Es versetzt mich in Euphorie“, sagt Kunert und ist sich sicher: „Ich möchte tauchen, so lange es für mich möglich ist, gern bis ins hohe Alter.“