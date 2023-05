Seit Ende März lässt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen die Fahrbahndecke der Bundesstraße 31 zwischen Eriskirch und Kressbronn erneuern. Die anhaltenden schlechten Wetterverhältnisse sorgten dem RP zufolge für Verzögerungen, nun sind die Arbeiten im zweiten Abschnitt – zwischen Eriskirch und Langenargen-Oberdorf – aber so gut wie abgeschlossen.

Am Donnerstag, 25. Mai werde die Verkehrsbeschränkung im Laufe des Abends abgebaut, teilt das RP mit. Danach sei der Streckenabschnitt zwischen Eriskirch und Oberdorf wieder in beide Richtungen befahrbar. Am Freitag, 26. Mai soll die dritte Bauphase beginnen.

Weiter Bauarbeiten auf der B31

Bis Mittwoch, 7. Juni wird die Auffahrtsrampe auf die B31 in Richtung Friedrichshafen bei Eriskirch saniert und kann nicht befahren werden, heißt es weiter. In diesem Zeitraum ist eine Auffahrt auf die B31 in Richtung Friedrichshafen dem RP zufolge nur über die Anschlussstelle Mariabrunn/Schlatt möglich.

Darüber hinaus wird weiterhin die Argenbrücke bei Langenargen-Oberdorf instandgesetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober andauern, teilt das RP mit. Der B31-Verkehr in Fahrtrichtung Lindau werde wie bisher auf der Bundesstraße an der Baustelle vorbei geleitet. In Fahrtrichtung Friedrichshafen erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Kressbronn über die Bundesstraße 467 bis zur Abfahrt Gießenbrücke und bei Langenargen-Oberdorf wieder auf die B31.