Supersonne, Schnee, Saharastaub – der April machte seinem Ruf bislang alle Ehre. „Das ist für diesen Monat absolut typisch“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor, „die ersten elf Apriltage waren allerdings schon deutlich kälter als sonst und es gab auch mehr Niederschlag.“ In dieser Jahreszeit sei die Sonne zwar schon sehr kräftig und heize gut ein, aber aus dem Norden Europas und Russlands ziehe auch noch viel Kaltluft nach Deutschland. Schneemann bauen und Sonnenbaden – beides ist im April also nicht ungewöhnlich. Und wie wird das Osterwetter?

Ostern startet mit Saharastaub

Am Gründonnerstag gibt es zunächst nochmal eine Ladung Saharastaub. „Es wird am Bodensee nicht so viel wie letztes Mal“, sagt Schmidt, „aber die Autowäsche sollte man trotzdem lieber auf nach Ostern verschieben.“ Für den Gründonnerstag sind gegen Nachmittag Regenschauer zu erwarten, die den Staub dann auswaschen – und auf Autos, Mülltonnen oder Straßen überhaupt erst richtig sichtbar machen.

Nach dieser kleinen Abkühlung am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag bleibt es über die Osterfeiertage allerdings weitestgehend trocken. Am Karfreitag gibt es zwischen 16 und 18 Grad tagsüber – allerdings bleibt es bewölkt, so der Meteorologe. Ähnlich auch am Samstag, der mit 18 Grad zwar vergleichsweise warm, aber auch mit einem kühlen Nordostwind ausgestattet ist.

Und was ist mit der Eiersuche am Sonntag? „Der Sonntag wird wirklich ein eiersuchfreundlicher Tag“, sagt Schmidt, „denn die Sonne scheint unentwegt.“ Am Ostermontag hingegen bewölkt sich der Himmel erneut, die Temperaturen liegen bei rund 18 Grad. Auch die restlichen Osterferien sind perfekt für Ausflüge und Unternehmungen am Bodensee, denn es bleibt trocken und freundlich.

Gibt es 2022 einen Supersommer?

Diese Nachricht wird bei Sonnenanbetern für Freude sorgen: Der Frühsommer wird wärmer als der Durchschnitt. Das zeigt ein Blick ins Langfristmodell des Deutschen Wetterdiensts. „Im Mai, Juni und Juli soll es auch trockener werden als sonst“, berichtet Schmidt. Für Landwirte ist das also keine sonderlich gute Botschaft.