Meckenbeuren vor 1 Stunde

Ehepaar im Krankenhaus: Der Mann wollte sich offenbar umbringen, die Frau ist schwer verletzt

Ein Ehepaar aus Meckenbeuren wurde am Donnerstag mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Beide seien verletzt gewesen und waren vor Ort nicht ansprechbar, so die Polizei.