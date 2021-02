Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Eben doch kein Spiegelbild der Gesellschaft: SPD-Kandidatin Jasmina Brancazio tritt für eine größere Vielfalt im Landtag an

Was treibt Jasmina Brancazio an, die für die SPD in den Landtag möchte, an? Was macht sie zu einem politischen Menschen? Ein Porträt der Politikwissenschaftlerin aus Friedrichshafen.