Nach dem langen und warmen Spätsommer steht nun der Herbst vor der Tür. In der dunklen Jahreszeit ist es besonders für Fahrradfahrer auf den Straßen gefährlich. Doch nicht nur die Sicherheit, auch der Umgang mit dem eigenen Rad spielen bei niedrigen Temperaturen eine wichtige Rolle. Was es insbesondere bei Elektrorädern zu beachten gibt, verrät Bernhard Glatthaar, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bodenseekreis.

Was ist der Unterschied zwischen E-Bike oder Pedelec? Laut ADFC wird der Begriff E-Bike häufig benutzt, obwohl eigentlich Pedelecs gemeint sind. Während ein E-Bike auch ohne Treten der Pedale fährt, unterstützt der Motor bei einem Pedelec lediglich die eigene Muskelkraft. Bei beiden Modellen kann eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreicht werden. Allerdings benötigt ein E-Bike-Fahrer ein Versicherungskennzeichen und einen Mofa-Führerschein.

Radfahren im Winter? Kein Problem!

Mit dem Fahrrad zu fahren ist – egal ob Sommer oder Winter – die umweltfreundlichste Art, sich fortzubewegen. Trotzdem schrecken Kälte, Schnee und Dunkelheit einige Radfahrer im Herbst und Winter ab. Nicht so Bernhard Glatthaar. „Es gibt im Winter eigentlich keinen Grund mehr, nicht mit dem Rad zu fahren“, sagt er. Zum einen sei der Winter nicht mehr das, was er mal war. Zum anderen gebe es entsprechende Kleidung, die warm hält. Dabei habe das E-Bike einen unschlagbaren Vorteil gegenüber dem klassischen Fahrrad: „Man kann sich warm anziehen, kommt aber nicht ins Schwitzen.“

Auch von der technischen Seite her spricht laut Bernhard Glatthaar nichts gegen das Fahren im Winter: „Ein E-Bike ist komplett wintertauglich, robust und witterungsbeständig.“ Beim richtigen Umgang gilt das auch für die Akkus der Elektroräder. Dieser sei genauso wichtig wie die Pflege des Rads an sich. „Der Winter ist eigentlich nicht schädlich für den Akku“, erklärt er. „Die Kälte an sich schadet nicht bleibend, sondern reduziert temporär die Kapazität der Akkus.“ Das mache sich dann in der geringeren Reichweite bemerkbar.

Das sagt der marktführende Hersteller Einer der größten Hersteller von E-Bike-Akkus ist die Firma Bosch. In den Betriebsanleitungen und Serviceseiten werden Empfehlungen ausgesprochen, wie sich die Nutzungsdauer der Akkus verlängern lässt. Grundsätzlich unterliegen die E-Bike-Komponenten laut Pressesprecher beim Kauf der gesetzlichen Gewährleistung von zwei Jahren. „Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann ein Defekt bzw. Gewährleistungsfall aufgrund von Laden oder Lagern in der Kälte aus technischer Sicht ausgeschlossen werden“, schreibt Bosch. Anfragen an andere Herstellen blieben unbeantwortet.

Wo lagere ich den Akku?

Damit der kostspielige Stromspeicher nicht auf Dauer niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, empfiehlt Bernhard Glatthaar: „Den Akku einfach nicht in der Kälte in der Garage draußen stehen lassen.“ Externe abnehmbare Akkus könne man ohne Probleme mit ins Haus oder die Wohnung nehmen und erst vor der Fahrt wieder einbauen. Modelle mit einem integrierten Akku sollte man, je nach Möglichkeit, in den Keller stellen. „Durch die Restwärme kann er dann auch die gewünschte Leistung erbringen“, erklärt der Fahrradenthusiast.

Das Display zeigt unter anderem auch den Akkustand an. Aus Schutz vor Diebstahl und Kälte sollte man auch diesen Teil im Winter nicht draußen lassen. | Bild: Lisa Sperlich

Wie lade ich den Akku richtig?

Nicht nur die Lagerung, sondern auch das Ladeverhalten ist laut Bernhard Glatthaar von großer Bedeutung. Bei den meisten modernen E-Bike-Akkus handelt es sich sogenannte Lithium-Ionen-Akkus, die besonders leistungsstark sind. Allerdings reagieren sie empfindlich auf Überladung und Tiefentladung. Das bedeutet: Wer seine Geräte regelmäßig leer laufen lässt, um sie dann wieder auf 100 Prozent aufzuladen, schadet damit der Lebensdauer. „Am besten sollte der E-Bike-Akku immer zwischen 20 und 80 Prozent haben“, erklärt Glatthaar. „Das entspricht in der Anzeige etwa zwei bis drei Balken von fünf.“ Das gelte auch für diejenigen, die ihr E-Bike im Winter nicht nutzen.

Externe Akkus wie dieser können durch einen einfachen Handgriff abgenommen und drinnen gelagert werden. Ein separates Schloss schützt vor einem möglichen Diebstahl. | Bild: Lisa Sperlich

Kann der Akku anfangen zu brennen?

In seltenen Fällen können Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten. Grund dafür können Schäden an den Batteriezellen innerhalb des Akkus sein, die äußerlich nicht zu erkennen sind. Daher rät Bernhard Glatthaar: „Nach einem Sturz oder Unfall am besten die Batteriezellen bei einem Fahrradhändler prüfen lassen.“ Einen unbeschädigt E-Bike-Akku könne man ohne Bedenken im Haus oder der Wohnung laden. Als geeigneter Ort empfiehlt der Experte einen gefliesten Boden wie zum Beispiel in einem Keller oder einer Waschküche. „Hauptsache nicht neben einer Gasleitung“, scherzt er. „Meistens hilft der gesunde Menschenverstand.“

Was gibt es noch zu beachten?

Über den Akku läuft häufig nicht nur der Antrieb eines E-Bikes, sondern auch das Licht. „Das Schöne am E-Bike ist der Technologiesprung beim Licht“, sagt Bernhard Glatthaar. Häufig scheitere es jedoch an der Einstellung des Scheinwerfers. „Viele Fahrradfahrer meinen oft den Mond anstrahlen zu müssen“, erzählt der Experte. „Dabei muss es nicht weiter als fünf bis zehn Meter strahlen.“ Um die Ausrichtung zu überprüfen, empfiehlt er, das Licht zuhause gegen eine Wand strahlen zu lassen. Der Lichtkegel sollte sich dann nicht auf der gleichen Höhe wie der Scheinwerfer befinden, sondern Richtung Boden zeigen.