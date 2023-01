von Benjamin Schmidt und Cian Hartung

20*C+M+B+23. Diesen Schriftzug hinterlassen Kinder und Jugendliche im Laufe dieser Woche an vielen Türen der Region – die Sternsinger sind unterwegs. Zur Auffrischung: Das Kürzel steht nicht etwa für die Namen der Heiligen Drei Könige (Caspar, Melchior und Balthasar). Vielmehr ist es die Abkürzung für „Christus Mansionem Benidicat“, also Christus segne dieses Haus.

In Friedrichshafen wird schon lange nicht mehr geschminkt

In den vergangenen beiden Jahren war es wegen der Corona-Pandemie etwas ruhiger um die Sternsinger geworden, doch nun klopfen sie wieder an viele Türen, um Spenden zu sammeln. Judith Messerschmid-Späth organisiert seit acht oder neun Jahren schon die Aktion in Friedrichshafen, so genau weiß sie das nicht mehr. Sie freut sich: „Wir haben 48 Kinder in diesem Jahr. Das jüngste ist fünf Jahre alt, das älteste 18.“ Was auffällt beim Gruppenfoto der Sternsinger: Keiner von ihnen ist schwarz im Gesicht geschminkt.

„Wir haben die Kinder bewusst nie angemalt“, erklärt Messerschmid-Späth. Das sei aus der Zeit gefallen, findet sie. Auch Kinder mit dunkler Hautfarbe seien schon bei den Sternsingern dabei gewesen. „Die haben wir schließlich auch nicht weiß gemacht.“ Für Messerschmid-Späth sind Caspar, Melchior und Balthasar lediglich Symbole, ein Zeichen für Kontinente, die zur Zeit Christi bekannt waren. „Aber das viel wichtigere Symbol ist doch, dass Kinder Geld sammeln für andere Kinder.“

Andere Meinung in Überlingen

Ganz anders sieht das in Überlingen aus. Dort segnen Sternsinger der Münsterkantorei viele Häuser – einige mit schwarz geschminkten Gesichtern. Stadtpfarrer Bernd Walter erklärt, dass die Jugendkantorei sich entschieden hat, auch in diesem Jahr die Tradition fortzuführen. Das begründet er damit, dass die Könige alle Kontinente symbolisieren und Gott für alle Mensch werde. „Auf der Welt sind aber nicht alle weiß oder hellhäutig, sondern haben verschiedene Hautfarben. Das bringen die Kinder jedes Jahr durch das dunkel geschminkte Gesicht zum Ausdruck!“

Dachorganisation positioniert sich klar

Dabei vertritt auch die Dachorganisation der Sternsinger die Auffassung, dass Kinder mit schwarzer Farbe im Gesicht nicht mehr angebracht sind. Sprecher Robert Baumann schreibt auf Anfrage: „Wir sprechen uns dafür aus, die Kinder und Jugendlichen, die beim Sternsingen mitmachen, nicht zu schminken.“ Weiter argumentiert er: „Wir glauben, dass der ursprüngliche Sinn der Tradition besser deutlich wird, wenn Kinder als Sternsinger so gehen, wie sie eben sind: vielfältig in ihrem Aussehen.“

Sogar auf seiner Internetseite setzen sich die Verantwortlichen mit dem Thema auseinander. Sie schreiben: „Schwarze Menschen haben uns davon berichtet, wie sie es erleben, wenn weiße Menschen sich schwarz schminken – zum Beispiel beim Sternsingen.“ Im „Nachdenken, Zuhören und Diskutieren“ sei man zu einem klaren Ergebnis gekommen und spreche sich nun dafür aus, diese Praxis nicht fortzuführen.

Dass es auch in Friedrichshafen unterschiedliche Meinungen zum Thema gibt, zeigt ein Ortsbesuch. Kurz bevor sich die Sternsinger am Dienstagnachmittag aufmachen, um die Häfler zu besuchen und Spenden zu sammeln, ziehen sie sich im Nebengebäude der Canisiuskirche um. Ein Junge berichtet, er sei froh, dass es keine Schminke gebe. Schließlich müsse man diese mühsam wieder abwaschen. Zwei Mütter hingegen bedauern den Verlust einer Tradition, wie sie sagen. Eine fügt an: „Aber das darf man ja nicht mehr sagen.“

„Schön, wenn Kinder einfach so teilhaben dürfen“

Tahir Della freut sich hingegen darüber, dass vielerorts die Sternsinger auf schwarz angemalte Gesichter verzichten. Er ist Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD), mit Sitz in Berlin. Della sagt am Telefon: „Natürlich ist Blackfacing nach wie vor problematisch. Es steht in einer rassistischen Tradition, bei der Schwarze Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert werden.“ Damit werde Rassismus reproduziert, auch wenn das nicht Ziel einer Tradition wie den Sternsingern sei. Er findet: „Am schönsten ist doch, wenn Kinder einfach so teilhaben dürfen, wie aussehen – auch ohne Schminke.“

Bei Sternsingern selbst weniger ein Thema

Angemalt oder nicht? Diese Frage steht bei den Sternsingern selbst nicht im Vordergrund. Bei ihnen geht es in diesem Jahr vielmehr darum, auf Gewalt gegen Altersgenossen aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammeln sie Spenden, etwa für eine Stiftung namens ALIT im fernen Inselstaat. Diese unterstützt laut Sternsinger seit mehr als 20 Jahren Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen etwa Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation. Unabhängig davon fließen gesammelte Spenden in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern.