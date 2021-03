Schulleiter Philipp Strack erklärt, weshalb das Droste-Hülshoff-Gymnasium ein eigenes Konzept für die Abwicklung von Corona-Schnelltests entwickelt hat. „Ursprünglich haben wir nach einer Lösung für unsere Internatsschüler gesucht“, sagt Strack.

Nun aber bekommen die Schüler die Laientests zur Selbsttestung mit nach Hause. Zudem wäre es mit dem Start des Präsenzunterrichtes für die Klassen 5 und 6 organisatorisch nicht möglich gewesen, alle Tests in der Schule vorzunehmen.

Bei einer Konferenz habe ein Schulleiter aus Tübingen erzählt, dass sie schon seit Wochen erfolgreich mit Selbsttest arbeiteten. „Die neue Generation der weniger invasiven Schnelltests (als Selbsttest) macht es möglich, dass sich Personen nach einer kurzen Einführung selber testen können“, erläutert Strack und fügt an: „Das schaffen sogar unsere jüngsten Schüler, die Fünft- und Sechstklässler, problemlos.“ Als weiteren Vorteil der häuslichen Tests nennt Strack, dass „das Testergebnis schon vor dem Besuch der Schule vorliegt“.

Vertrauen auf Verantwortung der Schüler und Eltern

Im Falle eines positiven Ergebnisses komme es so weder zu Quarantäneauflagen durch die Kontakte noch zur Stigmatisierung im Unterricht. „Wir können zwar im Gegensatz zur Testung in der Schule nicht kontrollieren, ob die Tests ordnungsgemäß durchgeführt werden, aber ich kann auf die Verantwortung meiner Schüler und deren Eltern vertrauen“, betont Strack, der in zweimal wöchentlichen Tests den momentan einzig sicheren Weg zurück in den Präsenzunterricht für alle Schüler sieht.

Schülerinnen lassen sich von ihren Müttern helfen

„Die Tests geben uns mehr Sicherheit, ich finde es gut, dass wir sie machen können“, sagt Amelie Lissner, Schülerin der Jahrgangsstufe 1. Zuhause lasse sie den Abstrich von ihrer Mutter machen. „Meine Mutter hat eine Fortbildung gemacht, wie der Test durchzuführen ist“, sagt sie.

In der Sommertalschule Die Gemeinschaftsschule in Meersburg steht im engen Austausch mit der Kommune und den Apotheken. Eigenständige Schülertests finden in der Sommertalschule aber noch nicht statt. „Eine Lehrerin hat sich ausbilden lassen, um die Lehrertests durchzuführen“, erklärt Schulleiterin Tanja Fäßler auf Nachfrage. Schüler müssten sich bei Interesse im städtischen Testzentrum im Ratskeller testen lassen. „Wir sind im ständigen Austausch mit dem Schulträger, wann die Tests für Schüler kommen werden“, berichtet Tanja Fäßler.

Auch ihre Klassenkameradin Charlotte Mauz lässt ihre Mutter beim Test helfen, da sie es schwer finde, sich selber eine Probe aus der Nase zu nehmen. Auch dass die Tests nicht in der Schule stattfinden, bewerte sie positiv, das Vertrauensverhältnis sei ein anderes. „Es ist leichter, sich von den Eltern den Teststab in die Nase stecken zu lassen, als von den Lehrern“, meint die Schülerin.

Durch Testkits Kosten von 1500 Euro pro Woche

Rund 500 Testkits hat das Droste-Hülshoff-Gymnasium in den vergangenen zwei Wochen verteilt. Zum Wochenende bekommen die anwesenden Schüler nochmals einen Test mit in die durch bewegliche Ferientage vorgezogenen Osterferien. „Dann können sie sich vor Schulbeginn im April gleich testen“, erklärt der Schulleiter. Momentan entstünden dadurch Kosten von etwa 1500 Euro pro Woche. Wenn alle Schüler im Präsenzunterricht wären, würde sich die Summe verdreifachen, sagt der Gymnasialdirektor.

Fördergeld reicht nur noch bis nach den Osterferien

Finanziert würden die Test aus dem Förderprogramm „Stärker aus der Krise“, das von der Landesregierung für die Anschaffung von Luftfiltern und die Digitalisierung angedacht war. „Wir hätten gerne nachhaltigere Dinge angeschafft“, beteuert Strack, doch laut Regierungspräsidium darf das Geld aus dem Fördertopf auch für Testkits genommen werden.

„Das Geld reicht bis nach den Osterferien, wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht“, sagt er. Vorstellen könne er sich, dass die Schüler Berechtigungsscheine bekommen, so wie es sie momentan für Lehrer und sonstiges Personal der Schulen gibt. Diese können mit dem Berechtigungsschein einmal in der Woche in den kommunalen Testzentren kostenfrei getestet werden.

Apothekerin schult Lehrkräfte und Mitarbeiter

„Wenn wir Berechtigungsscheine für die Schüler bekommen würden und diese dann in der Apotheke einlösen könnten, wären wir finanziell raus“, schlägt Strack als organisatorisch einfache Lösung vor. „Aktuell beziehen wir die Testkits von der Hofapotheke“, erzählt er.

Die Inhaberin Birgitt Grömmer engagiere sich stark. Sie biete einen fairen Preis, sorge für ausreichende Liefermengen, der aktuell bis 300 Testkits pro Woche und habe bereits die Lehrkräfte und Mitarbeiter im Umgang mit den Medizinprodukten und zu weiteren Aspekten der Hygiene geschult.

16 000 Tests für Überlinger Schulen Die Lage in der Überlinger Schullandschaft ist ähnlich wie in Meersburg. Das Gymnasium hat mit Testungen von Schülern begonnen. Den meisten anderen Schulen fehlen die Kapazitäten für die Corona-Tests. Im kommunalen Testzentrum seien die personellen Ressourcen voll ausgelastet, sodass das Rote Kreuz Überlingen die Testungen an den Schulen nicht zusätzlich stemmen könne. Oberbürgermeister Jan Zeitler hat 16 000 Testkits für die Schulen bestellt, sagte er in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung. Der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Alexander Bruns ruft in einer Rundmail alle freiwilligen Eltern und andere Personen auf, sich zur Hilfe für die Durchführungen der Schülertests bei der Stadtverwaltung bei Nicola Kohler n.kohler@ueberlingen zu melden.

Zwar habe sich auch die Kommune als Kooperationspartner angeboten, könne aber die Organisation, Beschaffung und Finanzierung der Test für die Schule in Landesträgerschaft nicht zusätzlich zu den sonstigen Verpflichtungen übernehmen, berichtet der Schulleiter.