Der Weihnachtsmarkt in Tettnang ist abgesagt. Das teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Grund für die Absage sind demnach die steigenden Infektionszahlen und „ein Gesundheitssystem, das zunehmend an seine Belastungsgrenzen kommt“.

Ein Konflikt, der nur eine Entscheidung zulasse: Verzicht

Bürgermeister Bruno Walter erklärt diesen Schritt so: „Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite die Inzidenzen in immer größere Höhen steigen, die Medien über dramatische Situationen in den Kliniken – auch in unserer Region – berichten, die Verantwortlichen zur Impfung und zur Reduzierung aller sozialen Kontakte aufrufen und wir dann auf der anderen Seite einen Weihnachtsmarkt durchführen, der menschliche Nähe fördert und Begegnung zum Ziel hat.“ Für ihn sei das ein unauflösbarer Konflikt, der nur eine Entscheidung zulasse: den Verzicht auf die beliebte und gut besuchte Veranstaltung.

Die Enttäuschung bei Marktbeschickern und Gastronomen ist groß, heißt es in dem Pressetext der Stadt Tettnang weiter, steckten doch Zeit, Geld und Arbeit in den Vorbereitungen.

Um nicht gänzlich auf die Inspiration eines Weihnachtsmarktes verzichten zu müssen, richte die Tourist-Information einen digitalen Marktplatz ein, der unter www.tettnang.de/weihnachtsmarkt zu finden sein soll. „Dort können unsere Partner ihre Waren präsentieren“, erklärt Liane Huber von der Tourist-Information.